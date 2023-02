Google sta realizzando una modifica per Gboard, tastiera disponibile per i dispositivi con sistema operativo Android.

Google ha appena lanciato un nuovo aggiornamento per Gboard che rivoluziona completamente l’uso della barra degli strumenti della tastiera. Ora offre molte più opzioni di personalizzazione, oltre a facilitare l’accesso a determinate funzionalità. Diamo uno sguardo a cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Gboard, arriva un nuovo aggiornamento per la tastiera

Gboard è, senza dubbio, una delle migliori tastiere su Android. Google si preoccupa di aggiornarla regolarmente, al fine di migliorare sempre la sua esperienza.

Prova ne è il prossimo aggiornamento, già disponibile per alcuni utenti in versione beta, che cambia completamente il funzionamento della toolbar. Per ora è personalizzabile facendo clic sui tre puntini sul lato destro, quindi rilasciando gli strumenti desiderati nella barra.

La prima novità di rilievo di questo aggiornamento è – quindi – il cambio di design per questo pulsante, che diventa un menu contestuale composto da quattro riquadri dai bordi arrotondati e spostati a sinistra della tastiera.

Cliccandoci sopra, scopriamo che Google ha aggiunto due opzioni fino ad ora assenti: un pulsante emoji e un pulsante lingua, che può essere posizionato nella barra degli strumenti, in modo da potervi accedere rapidamente.

La tastiera presto cambierà completamente il modo in cui funziona la sua barra degli strumenti

Un’altra novità che piacerà agli appassionati della personalizzazione riguarderà il fatto che Gboard consentirà di aggiungere tutte le scorciatoie che si desiderano. Finora era possibile selezionarne solo quattro.

Infine, Google sostituirà anche il pulsante di ricerca vocale, che sembra un microfono, con una scorciatoia completamente diversa. Per ora, è ancora impossibile toccarlo e utilizzarlo.

In altre parole, l’azienda di Mountain View sta chiaramente giocando la carta della personalizzazione, che non può che giovare alla sua già apprezzatissima tastiera Android. Noteremo anche la comparsa di un nuovo menu Privacy, che non aggiunge, però, alcuna opzione ulteriore rispetto alla versione attuale, se non per il fatto che è più facilmente accessibile.

Tutte queste modifiche sono visibili tramite Gboard versione 12.6.06.491625702, ma è molto probabile che si dovrà attendere ancora qualche giorno prima che gli utenti avranno modo di testarle.

E come se non bastasse, Google ha lanciato una nuova funzionalità che permette di combinare due diverse emoticon per ottenere una nuova versione. Sono possibili diverse combinazioni per la stessa emoji e anche per determinati adesivi, il che consente di moltiplicare le espressioni che possono essere utilizzate.