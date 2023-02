La quotazione del gas scende sotto i 50 euro

By

Erano ormai 17 mesi che non si raggiungeva un livello minimo di questo genere.

L’inizio di giornata per il prezzo del gas al Ttf, non è stato dei migliori, dato che si è verificato un netto calo.

La quotazione aggiornata del gas

Il prezzo del gas è arrivato a una quotazione in borsa al di sotto dei 50 euro al megawattora. Non abbiamo visto più una situazione del genere da almeno 17 mesi.

Con la quotazione in tempo reale giornaliera, arrivata direttamente dal Ttf di Amsterdam è stato possibile assistere a questo netto calo. Era dalla metà del mese di dicembre del 2021 che la quotazione non raggiungeva un livello così basso. Addirittura, rispetto all’inizio dell’anno, il valore è sceso del 34,7%.

Intanto, nonostante questo brusco risveglio, dopo mesi e mesi di discussioni è arrivato il momento tanto aspettato. Il tetto europeo per il prezzo del gas finalmente è entrato in vigore, ma ora sembra non essere più necessario.

La proposta di portare un tetto massimo all’Unione Europea era arrivata per poter tenere un totale controllo sui prezzi del gas e fare in modo che la Russia non arrivasse a fornire questa risorsa ai paesi europei con un prezzo esorbitante.

Ricorderete infatti che il paese governato da Putin era stato sanzionato, ragion per cui avrebbe potuto agire per vie traverse.

La proposta dell’Unione Europea

Si è dato adito a tantissime discussioni che, giunti ad oggi, si sono rivelate totalmente inutili. Il prezzo del gas, infatti, è sceso a livelli bassissimi. Lo stesso valore era aumentato di gran lunga a causa del grande timore provato nei confronti delle sanzioni ricevute dalla Russia, a cui avrebbe potuto dare presto una risposta.

In quest’ottica, l’Unione Europea ha pensato di stabilire un tetto massimo al prezzo del gas.

Ci sono state tantissime discussioni a riguardo, dato che non tutti i paesi membri riuscivano a trovare un parere uguale, tanto meno un compromesso. Nel mese di dicembre però, finalmente si è arrivati a trovare un accordo ed è stato fissato un prezzo, accordo però giunto ormai troppo tardi considerato l’andamento del gas sul mercato.

Il netto calo di questo valore può essere attribuito a diversi fattori. In primo luogo, è necessario considerare che tale risorsa oggi viene utilizzata di meno rispetto al picco avuto nel corso dei mesi in cui la crisi energetica è entrata nel vivo.

Intanto, Giorgia Meloni, parlando del calo del prezzo del gas ha lasciato delle dichiarazioni importanti. Sui social ha pubblicato un messaggio in cui ha scritto quanto segue:

“Il calo del 34,2% della bolletta del gas sul mercato tutelato per i consumi di gennaio è un’ottima notizia e un passo in avanti importante che mette al riparo molte famiglie. Un risultato raggiunto grazie alle concrete misure attuate dal Governo. Proseguiamo verso questa direzione”.