Usa, per gli elettori l’età di Biden inizia a essere un problema. Ma il medico: “è idoneo al servizio”

Biden non si è ancora ricandidato ufficialmente alle elezioni presidenziali del 2024. Ma l’opinione pubblica americana, secondo i sondaggi, ha già un’opinione chiara rispetto alla capacità di governo del democratico quando avrà 82 anni.

La Casa Bianca ha rilasciato un bollettino medico di routine sulle condizioni di salute del presidente. Secondo il dottore che lo segue, il presidente sta bene e è in grado di svolgere le sue funzioni.

Lo stato di salute

In salute e “idoneo al servizio“. Così il medico della Casa Bianca ha descritto le condizioni fisiche del presidente americano Joe Biden, al termine di un controllo di routine.

Non è poi così comune che la condizione di salute di un presidente in carica venga discussa in pubblico e successivamente divulgata nel dettaglio. Le informazioni di questo tipo sono generalmente tenute private perché sensibili, eppure in quest’occasione è stata proprio la Casa Bianca ha diffondere un accurato rapporto relativo al quadro clinico del paziente.

President Biden underwent a routine physical today. A full update from Dr. Kevin O’Connor, Physician to the President is available here:



https://t.co/isfEYVJWdG — The White House (@WhiteHouse) February 17, 2023

Il motivo è prettamente politico. Biden sembrerebbe fortemente intenzionato a ricandidarsi per un secondo mandato presidenziale. Eppure la sua età, 80 anni, ha suscitato scetticismo tra gli elettori che, secondo un sondaggio, hanno messo in dubbio la capacità del democratico di svolgere altri 4 anni a Washington. Biden allora è corso ai ripari, facendo direttamente parlare il suo medico.

Il commento del dottore

“Il presidente rimane idoneo al servizio (nella pubblica amministrazione, ndr) e adempie a pieno a tutte le sue responsabilità, senza nessuna eccezione o cautela“, ha detto il medico della Casa Bianca Kevin O’Connor riassumendo l’esito degli esami clinici a cui Biden si è sottoposto.

Il suo stato di salute, unito all’età anagrafica, è infatti stato motivo di grande interesse per l’opinione pubblica americana, che si aspetta un annuncio ufficiale in cui il presidente confermerà la sua volontà di correre per un secondo mandato nel 2024. Nel quadro medico di Biden il dottore ha anche evidenziato come il paziente non abbia avuto i sintomi del “long Covid” dopo la positività al virus.

Commentando la sua visita medica a NBC News, Biden ha detto: “È andato tutto molto bene .. grazie a Dio.” Gli esami sono stati svolti nel corso di una visita di 3 ore presso un centro militare a Washington. Si è trattato del secondo controllo estensivo da quando è entrato in carica nel gennaio 2021.

Il rapporto ha analizzato fattori quali pressione sanguigna, colesterolo, allergie, peso e massa grassa. Ha poi sottolineato come il presidente non consumi alcolici né tabacco e faccia esercizio fisico 5 volte a settimana. Non c’è invece stato alcun riferimento a eventuali test cognitivi, a cui persone della stessa età del presidente americano vengono a volte sottoposti in fase di accertamenti.

I sondaggi

Biden è la persona più anziana a aver mai ricoperto il ruolo di presidente Usa nella storia del Paese. I sondaggi indicano che gli elettori americano hanno un’idea ben precisa sull’argomento, anche se il presidente non ha mai rilasciato commenti sulla sua età. Secondo un’indagine condotta da Reuters/Ipsos pochi giorni fa, circa tre quarti dei cittadini, inclusi oltre la metà dei democratici e la maggior parte dei repubblicani, pensano che il presidente sia troppo vecchio per amministrare lo Stato. Dal sondaggio è emerso come gli elettori generalmente pensano che Biden sia acuto, ma hanno dubbi sulla sua tenuta fisica.

Se si candidasse e vincesse le elezioni, al termine del suo secondo mandato avrebbe 86 anni. Sarebbe dunque 13 anni più anziano rispetto all’aspettativa di vita media di un uomo in America, secondo i dati 2020 dell’agenzia federale CDC del Dipartimento della salute statunitense.