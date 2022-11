William impietoso, il contratto con Kate: ecco cos’è costretta a fare ogni giorno

By

Ecco qual è la clausola del contratto matrimoniale tra Kate e William che sta facendo molto discutere. Nessuno se lo aspettava.

Kate Middleton e il Principe William tornano al centro dell’attenzione dei media dopo che è stato svelato un dettaglio molto importante che li coinvolge entrambi e che fa emergere una caratteristica della loro unione.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire come mai la scoperta di questa clausola di contratto matrimoniale tra i due reali sta lasciando sbigottito il mondo intero.

La clausola del contratto matrimoniale che fa discutere

Il matrimonio tra William e Kate è sempre apparso come quello tra un principe e una principessa delle fiabe. Eppure, anche tra loro spesso avvengono delle piccole crisi, spesso documentate dalle fonti reali.

La scoperta dell’esistenza di un contratto matrimoniale tra i due sta generando parecchie polemiche e chissà che non possa avere delle serie ripercussioni anche all’interno del loro nucleo familiare.

In particolare, esiste una clausola molto severa che obbligherebbe Kate a seguire una regola imposta dal marito. La Middleton sarebbe costretta a farlo addirittura tutti i giorni.

Kate, quindi, da quanto emerge, non godrebbe di molta libertà e dovrebbe sottostare a delle regole davvero severe, che nessun essere umano vorrebbe seguire. Ma si sa che il codice reale è davvero particolare e per alcuni incomprensibile.

Ma di cosa stiamo parlando? Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire qual è la clausola assurda a cui solo in pochi sudditi reali riescono a credere.

Ecco cos’è vietato a Kate

Nonostante moltissimi tra i reali di Inghilterra amino il pesce, soprattutto i molluschi, Kate Middleton non può assolutamente mangiarli.

William, infatti, ha obbligato Kate a seguire una dieta davvero restrittiva, che la limita per molte cose, come ad esempio per il consumo di tali pietanze.

Il motivo? Il rischio di intossicazione alimentare! Anche il maggiordomo Grant Harold ha commentato questa clausola, che ha fatto scoppiare una vera e propria polemica.

“Secondo me è una scelta sensata, perché i reali sono spesso in viaggio e, mangiando molluschi in varie zone del mondo, potrebbero soffrire di una reazione seria all’intossicazione alimentare”.

Mentre a William sarebbe concesso il sushi e Carlo abbia provato più volte i frutti di mare, sembra proprio che Kate non possa mangiare nulla di ciò.

Inoltre, esistono altri alimenti che le sono proibiti, come l’aglio o le cipolle, per evitare che emani cattivi odori, e le patate, il riso e in generale la pasta per cena.

A confermare questi dettagli ci ha pensato una persona che è perfettamente a conoscenza di ciò: si tratta dell’ex chef del palazzo, Darren McGrady.

Un altro alimento vietatole, invece, dal principe Carlo è il foie gras francese, per via delle preoccupazioni per il benessere degli animali.

E voi cosa ne pensate? Trovate che la clausola del contratto di matrimonio tra William e Kate sia piuttosto severa o invece ritenete che sia giusta? Fatecelo sapere!