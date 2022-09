Gallinari, che sfortuna! rottura del legamento crociato anteriore!

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Danilo Gallinari hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, brutte notizie per il basket italiano che perde uno dei migliori giocatori per l’imminente Europeo.



Con un comunicato ufficiale i Boston Celtics hanno comunicato l’esito degli esami strumentali di Danilo Gallinari annunciando il grave infortunio per il cestista italiano che dovrà stare lontano dal campo per circa 12 mesi.

Il 34enne italiano era appena arrivato a Boston ma per il momento non riuscirà a debuttare con la canotta “verde”, per il numero 8 un bruttissimo infortunio che rischia di compromettere definitivamente la carriera di uno dei migliori cestisti italiani degli ultimi anni.

Lo stop di Danilo Gallinari infatti potrebbe prolungarsi per un anno intero, la rottura del legamento crociato è sempre difficile da gestire ed i tempi rischiano di allungarsi dopo l’intervento che avverrà nei prossimi giorni.

La sfortuna colpisce Danilo Gallinari

Lo scorso 27 agosto Danilo Gallinari si era fermato per un dolore al ginocchio, inizialmente non c’era grande preoccupazione ma gli esami hanno dato la peggiore delle notizie evidenziando la rottura del legamento crociato anteriore a poche ore dall’esordio della nazionale di Pozzecco all’Europeo di basket.



Visibilmente (e giustamente) scosso dalla notizia Danilo Gallinari ha ammesso la sua grande preoccupazione per un recupero che ad oggi è impossibile da prevedere.

Il cestista italiano ha ringraziato la sua società per l’affetto dimostrato in questi giorni promettendo di lavorare duro per tornare il prima possibile in campo ed esordire con i Boston Celtics.

Brutta notizia anche per Pozzecco che dovrà cosi rinunciare al proprio giocatore migliore non soltanto per l’europeo ma anche per le partite di qualificazione al prossimo mondiale.

Nei prossimi giorni verranno confermati i tempi di recupero ma la sensazione rimane quella di rivedere Gallinari in campo soltanto a fine 2023.

Tanti, tantissimi i messaggi social degli italiani che stanno cercando di dimostrare tutto il loro affetto ad un grande atleta che in NBA ha sempre dimostrato grande professionalità e correttezza oltre che talento sportivo.

Il cestista italiano dovrà lavorare duramente in questi mesi cercando di accelerare i tempi e bruciare le tappe per tornare il prima possibile a disposizione sia dei Boston Celtics che, soprattutto, della nazionale italiana.

Ora gli azzurri avranno un motivo in più per provare a disputare un grande europeo davanti a Gallinari che sarà il primo tifoso dell’ItalBasket.