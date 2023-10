Aggredita da un pitbull, anziana muore a Pavia

La vittima dell’aggressione è una pensionata di 84 anni, per la quale gli operatori del 118 accorsi sul posto non sono riusciti a fare nulla.

La tragedia si è registrata questa mattina in località Ghiaie, nel Pavese. Sul posto anche i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, che hanno avviato un’indagine sull’accaduto.

Anziana uccisa da un pitbull

Una donna di 84 anni è morta questa mattina dopo essere stata aggredita da un pitbull. I fatti si sono registrati a Corana, provincia di Pavia. Sul luogo della tragedia – ancora da ricostruire nei dettagli – sono accorsi i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare nulla per salvare la donna. Stando a quanto riferisce l’Ansa, la donna è stata agguantata dall’animale, che non ha mollato la presa, se non quando ormai era troppo tardi.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Voghera e i tecnici dell’Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, che hanno avviato un’indagine per chiarire quanto accaduto.