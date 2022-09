G7, ‘price cap’ al petrolio russo: Mosca blocca trasporto del gas in Ue

By

I Paesi del G7 hanno introdotto un tetto massimo al petrolio russo, per dare un taglio alle entrate di Mosca. La Gazprom annuncia il blocco del gas in Europa

La risposta immediata da parte del Cremlino sul tetto massimo imposto al petrolio russo. Come funziona il price cap , dopo l’accordo raggiunto dal G7 per limitare il prezzo di importazione.

G7, price cap al petrolio russo: la reazione del Cremlino

La mossa dei Paesi del G7 per tagliare le entrate di Mosca e provare a limitare i danni della guerra sulla crisi economica e il prezzo dell’energia.

Mentre Gazprom aveva annunciato lo stop del gasdotto Nord Stream per manutenzione, Dmitry Medvedev dopo le dichiarazioni di Ursula Von der Leyen sul price cap, la compagnia energetica russa ha fatto sapere che il gas non ripartirà sabato, dopo il recente fermo.

Una notizia che si allinea con le repliche di Medvedev, capo del consiglio di sicurezza Russo, il quale aveva già informato che in caso di tetto al petrolio da parte dell’Ue, non ci sarebbe più stato gas per l’Europa.

La manovra del G7 intanto è stata mirata proprio a limitare le entrate di Mosca, e permettere così alla crisi e alla guerra in Ucraina di non gravare sui prezzi dell’energia. Il Cremlino aveva reagito facendo sapere anche che non avrebbe più venduto petrolio a chi avesse applicato tale tetto.

‘Price cap’, come funziona la limitazione imposta dal G7

I ministri del G7, composto da Canada, Stati Uniti, Italia, Francia, Regno Unito, Giappone e Germani, hanno fatto sapere con una dichiarazione il raggiungimento dell’accordo.

Si tratta dunque delle interruzioni dei servizi di trasporto russo a livello globale – si legge nella nota. Spedizioni adesso consentite solo se i carichi verranno acquistati a un prezzo inferiore di quello stabilito.

La cifra del tetto – che ha provocato reazioni avverse da parte della Russia – non è ancora stata stabilita. La manovra, che dovrà decidere la somma all’unanimità, rischia però di risultare inconcludente senza l’adesione di due Paesi come Cina e India.

Entrambi gli stati si sarebbero però detti interessati ad acquistare carburante russo a prezzi limitati. Il cap verrà istituito a partire dal prossimo dicembre.

Nel nostro Paese i vertici politici del centrodestra si sono detti a favore di tali manovre. In particolare Giorgia Meloni e Matteo Salvini, i quali hanno espresso solidarietà e ottimismo nei confronti della risoluzione della crisi.