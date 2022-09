Bonus donne, oltre 300€ a partire da settembre: regalone per tutte | Come funziona

Con tutti i rincari e la crisi che sta abbracciando l’Italia, il Bonus donne è sicuramente un ottimo modo per intascare subito da settembre 300Euro.

Crisi e inflazione sono le due parole chiave di questi ultimi tempi. I rincari e le preoccupazioni aumentano giorno dopo giorno, tanto che diventa impossibile sopportare le spese mensili e gli extra. Il bonus donne entra in scena grazie ad una nuova manovra, con 300 euro da settembre di grande aiuto. Vediamo insieme come fare per ottenerli?

Aiuti e bonus anche per le donne

Settembre è arrivato e gli italiani hanno molta paura per tutti i rincari che si dovranno sostenere in autunno. A peggiorare la situazione c’è l’inflazione e la crisi economica che sta conducendo le aziende alla chiusura.

Insomma, un periodo nero che sembra non avere una via di uscita. Per le donne arriva un nuovo bonus che erogherà una cifra mensile a partire dal mese di settembre 2022. Si è quindi pensato ad un nuovo strumento che vada ad aiutare le donne che versano in gravi difficoltà economiche.

Il lavoro è sempre meno e le spese sono sempre più alte, con bollette che non tutti sono in grado di sostenere alla fine del mese. L’aiuto è importante ed è focalizzato per offrire una somma ideale per sostenere le tantissime spese vive.

Soprattutto per chi ha appena avuto un bambino, le spese sono tantissime e nella maggior parte dei casi insostenibili.

Domanda e requisiti per richiedere il bonus donne

Il bonus può essere richiesto dalle mamme senza lavoro o con un reddito molto basso, come previsto dall’INPS. Oggi questa situazione è comune a tantissime madri che possono essere senza lavoro o avere un impiego dal reddito basso.

L’INPS con il bonus donne eroga più di 300 euro al mese, se non si ha un lavoro con stipendio “alto” oppure si è senza lavoro. Inoltre queste donne non dovranno avere la Naspi e l’ISEE che resta entro la soglia di 17.747,58 euro.

Come richiedere il bonus donne? Questo è un aiuto erogato dall’INPS e deve essere richiesto al comune di residenza presentando la domanda tramite Caf o direttamente al Comune.

Di solito ci vogliono 30 giorni lavorativi prima di poter ricevere i soldi, indicando l’IBAN dove poterli versare. Possono richiederlo le mamme che hanno bambini non più grandi di sei mesi: è un aiuto per quando nasce il bambino erogando ben 5 mensilità dal valore pari ad Euro 1.773,50 totali. È da considerarsi un sussidio sociale prezioso e importante, cumulabile con l’assegno unico universale.

Il consiglio per tutte le mamme che stanno per partorire o hanno un neonato è rivolgersi al Caf per ulteriori informazioni. Non solo, si potrà accedere direttamente al sito web ufficiale dell’INPS e fare domanda direttamente ricordando di presentare i documenti richiesti che attestino i requisiti di cui sopra.