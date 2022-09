Candeggina sui vestiti, NON buttarli: puoi rimediare con questo amatissimo ingrediente

La candeggina ha macchiato i vestiti e non si può far altro che buttare via tutto. Quasi nessuno sa che con questo ingrediente si potrà avere il capo come nuovo e senza più alcuna macchia.

Quando si usa la candeggina per sbiancare i capi di abbigliamento si può inciampare in qualche problematica. Se i vestiti si rovinano non è più il caso di eliminarli, perchè con questo ingrediente si possono avere capi come nuovi dimenticando i danni della candeggina.

Che cos’è la candeggina?

La si conosce anche come varechina, questo è un prodotto di ipoclorito di sodio (sale del sodio) che viene ricavato dall’acido ipocloroso. La formula chimica è NaClo – molecola verde che possiede un atomo di ossigeno – uno di cloro e uno di sodio.

L’odore sgradevole che caratterizza il prodotto è dato dal cloro. In commercio, ovviamente, si trova una formulazione diluita con soluzioni ricche di acqua ed è indispensabile per risolvere moltissimi problemi di tutti i giorni.

Quando utilizzare la candeggina?

Gli usi della candeggina sono veramente tantissimi e possiamo riassumerli come segue:

Disinfettante attivo, grazie al potere ossidante, che viene usato anche come disinfettante su superfici e tessuto. Ottimo contro la muffa e come fungicida;

Per l’igiene di tuta la casa, rimuovendo le fughe dalle piastrelle – le macchie di muffa sino a trasformarsi in un ingrediente aggiuntivo ad altri prodotti per aumentare il potere disinfettante;

Ottimo come smacchiatore dei vestiti, quando ci sono delle macchie gialle e resistenti ma con la capacità di utilizzo.

La varechina è un prodotto tossico ed è importante non respirare le sue esalazioni, evitando il contatto con gli occhi e per un uso cauto solo quando è necessario.

Macchie di candeggina sui vestiti: l’ingrediente naturale per rimuoverle

Le macchie di candeggina dai tessuti sono snervanti e spesso le persone tendono a buttare il capo, senza neanche provare ad eliminare il problema. Se la varechina non viene usata bene, può attuare il suo forte potere decolorante entrando in contatto con ogni tipo di tessuto.

Se la macchia è fresca basterà agire immediatamente con il classico smacchiatore. Si applica e si lascia agire per qualche minuto. Subito dopo lo si mette dentro un pentolone con detersivo e acqua, sino ad ebollizione per 15 minuti. Al termine, il capo dovrà essere lavato con aceto bianco e acqua fredda per poi essere messo in lavatrice a 90°C.

Se le macchie sono su tessuti colorati e gli spruzzi sono involontari, non freschi, l’azione sembra quasi impossibile. Cosa fare? Nulla, se non coprire la macchia con pennarelli da tessuto che riportano alla tinta del vestito.

Ma ci sono dei rimedi naturali? Le nonne consigliano da sempre di non mettere mai i capi al sole dopo il trattamento in varechina. Il processo porta i tessuti ad ingiallirsi e rovinarsi completamente.

Non solo, per togliere le macchie di candeggina dai vestiti basterà applicare uno degli ingredienti che più usiamo in cucina, il latte: basterà mettere la biancheria a bagno nel latte tiepido. Oppure, utilizzare dell’alcol in abbondanza sulla macchia. Insomma, due metodi sicuramente antichi ma che salvano un intero guardaroba dalla forza della candeggina.