Il terreno si muove, quando si accorge di quel che si nasconde sotto rabbrividisce

Il terreno si muove ma quest’uomo non può immaginare cosa si nasconde sotto di esso. Quando si avvicina per vedere cosa sta accadendo, non può che rabbrividire. Ecco che cosa trova.

L’incredibile scoperta di questo africano ha lasciato il mondo senza parole. Ecco che cosa scopre al di sotto del terreno che si muove: i suoi occhi vedranno una scena senza precedenti.

Africa, ecco cosa è accaduto nella riserva di Nanapa

Questa incredibile storia che vi stiamo per raccontare si è verificata a Nanapa, in una riserva africana, tra le più grandi del mondo, visitata ogni anno da centinaia di turisti.

La scoperta di un pastore ha fatto il giro del mondo e siamo sicuri che lascerà anche voi senza parole. L’Africa è una terra magica, talvolta misteriosa e spesso scenario di accadimenti inimmaginabili e straordinari.

E straordinario è proprio ciò che si è verificato in questa riserva e che ha lasciato tutti sbalorditi. Ecco che cosa individua quest’uomo sotto il terreno che si muove: i suoi occhi vedranno qualcosa di assurdo.

Il terreno si muove: ecco cosa si nasconde sotto di esso

Quanto accaduto a Nanapa è incredibile e senza precedenti. Nanapa è una riserva africana, tra le più grandi del Pianeta e che ogni anno vede un afflusso di turisti provenienti da ogni parte del mondo per visitare le bellezze del Kenya.

Il protagonista della nostra storia è un pastore che camminando lungo un sentiero con il suo gregge, fa un’incredibile scoperta. Finalmente, dopo settimane di pioggia e maltempo, il gregge può ritornare al pascolo.

Sebbene la terra fosse molto fangosa, a tratti paludosa, il pastore, abituato alle intemperie locali e ai loro danni, non se ne cura e continua a guidare il gregge senza prestare attenzione al terreno fangoso sotto i suoi piedi.

Molto presto però, il suo percorso fu interrotto da qualcosa di inaspettato che lo fece inorridire. Mentre dirigeva il suo gregge verso una vallata, il pastore con la coda dell’occhio vide il terreno muoversi, tremare. Terremoto? Assolutamente no.

Terrorizzato, rimase immobile per qualche minuto temendo che la terra potesse d’improvviso franare sotto i suoi piedi. Poi, realizzò ciò che stava succedendo e non poté credere ai suoi occhi: a provocare lo smottamento, un elefante intrappolato nel fango!

Immerso in una palude simile a una sabbia mobile, il bellissimo esemplare di gigante africano, come sono noti gli elefanti in questo continente, non riusciva a muoversi e sicuramente sarebbe per lui sopraggiunta la morte se il pastore non fosse intervenuto.

L’uomo capì che da solo non era in grado di salvare l’animale e corse immediatamente al villaggio per radunare una squadra di aiutanti. Arrivati nella zona paludosa in cui l’elefante era agonizzante, gli uomini cercarono di fare il possibile per portare l’animale in salvo.

Con un tronco robusto e piuttosto lungo lanciato nella grande pozza di fango, l’elefante si aggrappò con la sua proboscide e riuscì a tornare a galla. Intanto, con l’aiuto di un sollevatore, il gigante africano fu tratto in salvo.

Adagiato sul terreno finalmente asciutto, l’elefante bevve alcuni sorsi d’acqua per poi rimettersi in piedi e fuggire, lasciandosi alle spalle un gruppo di uomini che orgogliosi, avevano salvato la sua vita.