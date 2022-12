Fughe del bagno, tutto l’occorrente per sbiancarle è in cucina: cosa serve

Le fughe delle mattonelle presenti in bagno possono annerirsi facilmente. Vediamo come renderle di nuovo bianche.

Non servono prodotti chimici costosi: le fughe si possono sbiancare con degli ingredienti presenti nella nostra cucina.

Fughe del bagno: perché si sporcano?

Anche se le laviamo più volte al giorno, le fughe del bagno si sporcano diventando scure. Anche se dovessimo esserci trasferiti da poco in una casa nuova oppure avessimo ristrutturato il bagno da poco, le fughe si anneriscono molto velocemente.

Il bagno è un ambiente umido che viene utilizzato più volte al giorno. Passaggio dopo passaggio, doccia dopo doccia, le fughe potrebbero perdere il loro colore naturale. Per fortuna, esiste un prodotto unico che non solo ti aiuterà a sbiancare le fughe ma può essere adoperato per la pulizia di tutta la casa. Il suo prezzo è molto basso e ti eviterà di fare una grande spesa di detersivi specifici. Come per tutte le cose, basta un po’ di pazienza e la giusta dose di olio di gomito, a seconda dello sporco che c’è.

Come farle tornare bianche

Ciò che ti occorrerà per far tornare bianche le fughe delle mattonelle del tuo bagno, ma non solo, sarà l’aceto di alcol, una soluzione di alcol e acido acetico che, molto spesso si trova già nelle nostre cucine. Se così non fosse, si tratta di un prodotto molto economico che si trova in qualsiasi supermercato. Si trova, infatti, dove c’è l’olio e l’aceto. Esso viene utilizzato anche per la conservazione degli alimenti.

Con l’aiuto di una spazzola rigida, di quelle che si trovano facilmente in commercio, e di uno spruzzino potrai rendere più bianche le fughe delle mattonelle del bagno.

La prima cosa da fare sarà riempire uno spruzzino vuoto con l’aceto di alcol senza diluirlo. Va spruzzato direttamente sulle fughe e lasciato agire per dieci minuti. Dopo che sono passati i 10 minuti, potrai andare a raschiare con la spazzolina. Vedrai che tutto lo sporco verrà via facilmente. Per uno sporco più persistente e vecchio puoi anche lasciarlo in posa per un’ora.

Può essere utilizzato anche sui sanitari e sull’acciaio poiché igienizza ed elimina il calcare. Può aiutare a rendere brillanti anche vetri e specchi. Non lascia aloni nemmeno sulle superfici opache e non deve essere risciacquato. Inoltre, viene usato anche come ammorbidente o profumatore direttamente in lavatrice. Essendo un prodotto acido, però, se ne sconsiglia l’utilizzo su materiali porosi come il marmo.

Non molto gradevole il suo odore che, però, svanisce in breve tempo. Tra gli altri svantaggi, si tratta di una soluzione inquinante (anche se in quantità minore rispetto i detersivi chimici). Quindi dovrebbe essere usato in minime quantità.