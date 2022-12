L’uomo – accusato di molestie – aveva palpeggiato la giornalista sportiva Greta Beccaglia al termine del match Empoli Fiorentina, la sera del 27 novembre 2021, all’uscita dello stadio Castellani.

Il tifoso è stato condannato a 1 anno e 6 mesi. Il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni, subordinandola alla partecipazione dell’imputato Andrea Serrani a percorsi di recupero. L’uomo dovrà risarcire la Beccaglia, e verserà una provvisionale di 15mila euro. Il giudice ha stabilito anche il risarcimento di 10mila euro complessivi a favore dell’Ordine nazionale dei giornalisti e all’Associazione della stampa nazionale e toscana.

Giornalista molestata in diretta televisiva

Un post partita decisamente inaspettato quello vissuto dalla giornalista sportiva Greta Beccaglia la sera del 27 novembre del 2021. All’uscita dello stadio Castellani, dopo la partita disputata tra Empoli e Fiorentina, la giornalista – in attesa dei tifosi – era stata palpeggiata da uno di loro.

Uno schiaffo sul sedere che aveva destato – e per fortuna (verrebbe da aggiungere) – scalpore mediatico e non solo. Tanti i messaggi di disprezzo per un gesto misogino e che nessuna giustificazione poteva trovare nella goliardia di un momento di sport, che nulla aveva a che fare con il calcio.

Due uomini. Uno la palpeggia senza remore, l’altro le dice “non te la prendere”. Come se tutto fosse normale e magari colpa sua che si offende. Un episodio vergognoso specchio di una società ancora misogina. Tutti gli UOMINI devono condannare questo schifo!! #GretaBeccaglia pic.twitter.com/0vyb9JMpLj — Myrta Merlino (@myrtamerlino) November 28, 2021

Le telecamere di sorveglianza avevano permesso di identificare in breve tempo l’autore del gesto e l’uomo che, dopo la palpata, aveva chiesto alla Beccaglia di ‘non prendersela’.

“Avevamo perso e ho fatto quel gesto per stizza e per goliardia, non è un atto di sessismo»

aveva provato a giustificarsi Andrea Serrani, il tifoso reo di aver molestato la giornalista.

Tifoso condannato a 1 anno e 6 mesi

Al termine del giudizio in abbreviato ad Andrea Serrani, che è stato condannato a 1 anno e 6 mesi per molestie, il giudice ha disposto la sospensione della pena per 5 anni – come riferisce Tgcom24 – subordinandola alla partecipazione dell’imputato a percorsi di recupero. L’uomo dovrà risarcire la Beccaglia, e verserà una provvisionale di 15mila euro. Il giudice ha stabilito anche il risarcimento di 10mila euro complessivi a favore dell’Ordine nazionale dei giornalisti e all’Associazione della stampa nazionale e toscana.

L’altro tifoso indagato – un uomo di 45 anni – è stato raggiunto da Daspo, che gli vieta l’ingresso negli stadi per 2 anni. L’indagato avrebbe rivolto molestie verbali alla giornalista.