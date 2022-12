La Juventus aspetta Di Maria e punta al rinnovo

By

Tornerà a Torino nei prossimi giorni ed Angel Di Maria sarà pronto a dedicarsi esclusivamente alla Juventus dopo la gioia per aver vinto il tanto sognato campionato del mondo con la maglia dell’Argentina.



Dopo un lungo corteggiamento estivo la Juventus si è assicurata in estate Angel Di Maria, l’argentino ha deluso nei suoi primi mesi alla Continassa rendendo poco e dando sempre l’impressione di essere focalizzato totalmente sul mondiale in Qatar.

Il numero 22 tornerà con la gioia di aver raggiunto il traguardo desiderato e di aver finalmente aggiunto alla propria carriera il tanto sognato trofeo mondiale.

Allegri ed il club ora si aspettano una risposta importante dal “Fideo” che dovrà mettere la sua esperienza e l’infinità classe a servizio della squadra con l’obiettivo di completare la rimonta sul Napoli capolista.

Di Maria dovrà essere il vero acquisto di questo mercato invernale con i bianconeri che proveranno poi a convincerlo per prolungare il suo contratto con la Vecchia Signora.



Angel Di Maria is a big game player 💥 pic.twitter.com/S4kh7Jvynv — GOAL (@goal) December 19, 2022

Dopo il mondiale ora Di Maria vuole prendersi la Juventus

E’ arrivato a Torino per sostituire Paulo Dybala e Di Maria nei suoi primi mesi in bianconero ha lasciato gli stessi dubbi del connazionale dimostrandosi discontinuo e molto fragile dal punto di vista fisico.

Il periodo di prova può definitivamente definirsi concluso e l‘argentino nella finale contro la Francia ha dimostrato ancora una volta di poter essere determinante ad altissimi livelli.

In carriera il Fideo è stato sempre determinante nei propri club e l’obiettivo è quello di incidere anche sulla stagione dei bianconeri che hanno concluso il 2022 in crescendo rispetto al disastroso avvio di campionato.

L’argentino ha insistito per firmare un contratto annuale ma la dirigenza (e l’amico Paredes) proveranno a convincere il classe ’88 a modificare le proprie scelte e rimanere sotto la Mole almeno per un altro anno.

Nell’attesa di rivedere presto in campo Pogba i tifosi si affidano a Federico Chiesa e ad Angel Di Maria con la speranza di tornare competitivi in un campionato che per il momento ha visto il Napoli di Luciano Spalletti dominare su tutte le altre.

Il mondiale è ormai acqua passata ed ora il Fideo è pronto a prendersi anche la Juventus con l’ambizione di sentirsi decisivo e fenomenale anche nel nostro campionato dove finora il suo talento si è visto solo ad intermittenza.