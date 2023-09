Terremoto a Napoli, scossa di magnitudo 4.2 ai Campi Flegrei

Dalla mattinata di ieri l’area dei Campi Flegrei è interessata da uno sciame sismico che si protrarrà anche nei prossimi giorni. Nella serata di ieri sono state registrate due scosse una di magnitudo 2.2 e l’altra di magnitudo due.

Questa mattina alle ore 3:35 è stata registrata una forte scossa di terremoto a 3 chilometri di profondità e sempre con epicentro nell’area dei campi Flegrei, questa volta il magnitudo è stato di 4.2. La popolazione è scesa in strada per la paura, fortunatamente al momento non sono stati registrati danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita anche a Napoli e in altri Comuni, a Pozzuoli è stata disposta la chiusura delle scuole.

Forte scossa di terremoto con magnitudo 4.2 nella zona dei Campi Flegrei

Nell’area dei Campi Flegrei che si trova in provincia di Napoli è in corso un intenso sciame sismico che ha avuto inizio nella mattinata di ieri, 26 settembre 2023, ed ha fatto registrare nuove scosse dalla serata.

La prima è stata registrata alle 22:49 ed è stata di magnitudo 2.2, se ne è poi registrata un’altra intorno alle 23:36 di magnitudo 2.

Queste due prime scosse sono state tutte registrate con epicentro ai Campi Flegrei, dove da diverse settimane si è risvegliato il fenomeno del bradisismo attivo.

A seguito di queste due scosse ne è seguita una terza alle 3:35 di questa mattina, 27 settembre 2023, più intensa e forte. Quest’ultima ha infatti avuto un magnitudo 4.2 e il suo epicentro è stato a 3 chilometri di profondità, sempre nell’area dei Campi Flegrei.

La scossa è stata talmente tanto forte che è stata avvertita anche a Napoli soprattutto in alcuni quartieri.

Non solo a Napoli però, infatti è stata avvertita anche nelle zone che vanno dalla Riviera di Chiaia a Capodimonte, e anche da Fuorigrotta al Vomero.

Pochi secondi che hanno spaventato la popolazione e azionato diversi allarmi che si sono messi in funzione. Molte persone hanno scelto di abbandonare le proprie abitazioni per scendere in strada a causa dell’intensità della scossa.

Il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale si è attivato contattando le strutture che si trovano nel territorio interessato. Dalle prime verifiche non risultano esserci danni né a persone né a cose.

È la stessa Protezione Civile che ha diffuso la notizia sul suo profilo Fb: “Terremoto Campi Flegrei: dalle prime ore di ieri registrato sciame sismico in area flegrea. La nostra Sala Situazione Italiana è in contatto con le strutture di protezione civile sul territorio. Dalle prime verifiche NON risultano danni segnalati”.

Dopo questa intensa scossa ne sono seguite altre, più di dieci, con un’intensità minore e nella maggior parte di casi non sono neanche state avvertite dai cittadini.

Le parole dei sindaci

A Pozzuoli il sindaco, Gigi Manzoni, ha deciso di chiudere le scuole per la giornata di oggi in modo da poter effettuare i controlli necessari.

Nel suo messaggio afferma di essere in contatto con la Protezione Civile e anche con INGV, e dal momento che la scossa è stata forte ha predisposto i controlli per tutti gli edifici scolastici al fine di verificare se ci siano danni e se ci sono di quale entità sono.

Ha poi esortato la popolazione a contattare i numeri della Polizia Municipale e della Protezione Civile per qualsiasi necessità, chiarendo che per i controlli saranno necessarie diverse ore.

Josi della Ragione, sindaco di Bacoli, ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Fb. Ha invitato i cittadini a mantenere la calma, perché da ieri mattina è iniziato un lungo sciame sismico che si protrarrà ancora nei prossimi giorni.

Ha precisato che tutti gli edifici, compresi quelli scolastici, sono continuamente monitorati e che al momento non ci sono stati danni a cose o persone.

Per chi ha riscontrato danni o per chi ha necessità ha rilasciato i numeri dove poter contattare “Chiunque abbia danni, o senta la necessità di chiedere supporto, anche con sopralluoghi tecnici, può contattare sempre il nostro servizio reperibilità: 0815231736” numero attivo h24. Ha poi deciso di lasciare anche il suo numero personale per qualsiasi emergenza “3398766104”.