Frigo che non raffredda e emette rumore? I motivi sono ovvi: questa è la soluzione al problema

Se il frigo emette un rumore strano e non raffredda, le motivazioni sono più che ovvie. C’è una soluzione? Vi spieghiamo come risolvere il problema.

Il frigorifero è uno degli elettrodomestici più importanti e usati in casa, tanto che – secondo le stime – viene comprato immediatamente subito dopo il letto per dormire. Nel momento in cui inizia a fare dei rumori strani e non raffreddare più, le cause sono ovvie e non si possono sottovalutare. La soluzione è davanti ai nostri occhi: ecco cosa fare.

Frigorifero, manutenzione e controllo

È l’elettrodomestico più importante, che non manca mai nelle cucine. Un oggetto che oggi si trasforma in complemento d’arredo individuando lo stile della casa per impreziosirlo ancora di più.

I modelli oggi sul mercato sono piccoli, grandi o enormi per contenere tutto ciò che serve da bere e mangiare. Alcuni sono in solitaria e altri comprendono anche il freezer.

Nel momento in cui si rompe o fa un rumore strano, tutto si ferma e ci si chiede come affrontare la situazione per non dover buttare tutti i cibi nel cassonetto.

Frigo emette rumore e non raffredda: la soluzione

Il frigo emette un rumore molto strano e non raffredda. Le motivazioni sono semplici e il fenomeno è abbastanza comune, anche sei le nuove generazioni di frigo sono altamente tecnologiche. Un esempio tra tutti è l’aver impostato la temperatura del frigorifero troppo bassa.

In linea generale, dovrebbe essere impostata tra i 4 e i 6 gradi controllando sempre il termostato e che sia regolato nella maniera corretta. Ovviamente, ci sono modelli che richiedono una temperatura diversa soprattutto se sono grandi e devono raffreddare grandi quantità di cibo.

Se la temperatura è corretta, bisogna comunque controllare il condensatore perché potrebbe essere danneggiato oppure pieno di polvere. Il rumore fastidioso arriva proprio da questo: l’invito è di pulirlo regolarmente così da evitare questa manifestazione. Se, al contrario, risulta rotto allora sarà il tecnico a consigliare la soluzione migliore (di solito invita a cambiare frigorifero).

Il frigo non raffredda anche per colpa del termostato, come anticipato, tanto che potrebbe essere danneggiato internamente e indicare una temperatura non corretta. Attenzione, nella maggior parte dei casi il guasto è invisibile agli occhi di tutti.

Nel momento in cui non funziona, il frigo non riesce a mantenere la temperatura e bisogna chiamare un tecnico. Se fa rumore, ci potrebbe essere un danneggiamento del pezzo o della scocca, sino a del ghiaccio formato dove c’è la turbina. Stesso discorso come sopra, solo un tecnico può verificare e capire quale sia la soluzione.

Nella maggior parte dei casi basterà cambiare il termostato e aspettare che il frigo riprenda la sua temperatura. In alcuni casi è invece richiesta la sostituzione completa dell’elettrodomestico, proprio perché impossibile da aggiustare in altro modo.

In generale, per mantenere un frigorifero sempre funzionante è bene farlo controllare da un tecnico una volta ogni sei mesi/una volta all’anno.