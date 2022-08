Argentina: chiesti 12 anni di carcere e squalifica a vita per Cristina Kirchner

La vicepresidente argentina Cristina Kirchner si considera vittima di persecuzioni: “Sono di fronte a un plotone di esecuzione dei media giudiziari”.

È stata una giornata nera quella di ieri per Cristina Fernández de Kirchner. Il pm Diego Luciani ha chiesto questo lunedì contro di lei, dopo nove giorni di lettura delle accuse, 12 anni di carcere e l’interdizione a vita da cariche pubbliche per averla considerata a capo della “più grande manovra di corruzione conosciuta nel Paese”. La vicepresidente ha risposto al pubblico ministero dai suoi social, dopo che la Corte le ha negato la possibilità di ampliare la sua dichiarazione martedì, come aveva chiesto.

“Se mancava qualcosa per confermare che non sono davanti a un tribunale della Costituzione, ma davanti a un plotone di esecuzione mediatico-giudiziario, è per impedirmi di esercitare il diritto di difesa”, ha scritto. La richiesta di condanna è il culmine della cosiddetta “causa autostradale”, in cui Kirchner e altri 12 imputati sono accusati di dirottare fondi dai lavori pubblici per arricchirsi. Si apre ora la fase conclusiva del dibattimento orale, con la lettura delle argomentazioni difensive.

Se i tempi processuali saranno rispettati, entro fine anno sarà pronta la condanna o l’assoluzione dell’ex presidente argentino. Kirchner è accusato di essere il capo di un’associazione illecita creata per estorcere fondi allo Stato nazionale “dai vertici del potere”. Luciani ha detto che il vicepresidente “non poteva sapere” cosa stesse succedendo sotto il suo comando.

Il suo più grande sforzo è stato quello di fornire prove su questo punto. Per fare ciò, ha diffuso messaggi WhatsApp durante le sue accuse in cui gli imputati menzionano l’allora presidente che ha dato il via libera a questo o quel contratto. Il pm ha fatto riferimento a una struttura corruttiva “straordinaria”. E ha dettagliato un meccanismo oliato in cui l’uomo d’affari Lázaro Báez, oggi condannato a 12 anni di carcere per riciclaggio di denaro, ha ricevuto contratti milionari per lavori pubblici nella provincia di Santa Cruz, la culla politica del Kirchnerism, in cambio di ritorni.

“Siamo di fronte a un crimine di estrema gravità. Gli imputati, in una rigida separazione dei ruoli, hanno sottratto frutti all’erario per tornaconto personale, adottando tutte le misure necessarie per farlo impunemente e disattivando tutti i meccanismi di controllo. La corruzione era la regola; si è creato un efficace sistema di corruzione istituzionale”, ha affermato il pm al termine di un’accusa particolarmente dura e fortemente politica.

Per nove giorni Luciani si è sforzata di provare la responsabilità di Kirchner, e l’ha messa a capo di una presunta associazione illecita creata durante il mandato di suo marito, Néstor Kirchner (2003-2007) e continuata sotto il suo governo. Il pm Luciani ha stimato in 1 miliardo di dollari i danni causati allo Stato attraverso 51 contratti di lavori stradali consegnati alla Austral Construcciones, società fondata da Lázaro Báez, uno sconosciuto impiegato di banca divenuto milionario in pochi mesi.

Come argomentazione per la presunta frode, l’accusa ha affermato che i beni di Báez sono cresciuti del 12.000% tra il 2004 e il 2015 e quelli della sua azienda del 46.000%. Durante le tre presidenze del Kirchnerism, Báez aveva come cliente solo lo Stato; mentre la sua fortuna si moltiplicava, stipulò venti accordi commerciali privati ​​con la famiglia Kirchner.

Seduti in panchina sono anche l’ex ministro dei Lavori pubblici Julio de Vido e il segretario dello stesso portafoglio, José López. De Vido è in carcere per le sue responsabilità nella cosiddetta tragedia Once, un incidente ferroviario sotto il suo comando che nel 2012 ha provocato 52 morti nel cuore di Buenos Aires. I

l pm Luciani ha chiesto questo martedì a De Vido 10 anni di reclusione per “aggravata associazione illecita”. José López, nel frattempo, è stato colto in flagrante nel 2016 quando ha cercato di nascondere nove milioni di dollari in sette borse in un convento. È in carcere per quel reato e il pubblico ministero ha ora chiesto altri 10 anni contro di lui.

La lettura del peronismo, sia kirchnerista che non kirchnerista, è che l’obiettivo finale della causa della strada è il bando politico di Kirchner. Ricordano quella che Juan Domingo Perón, fondatore del peronismo, soffrì per quasi 20 anni.