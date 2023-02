Dramma nel Napoletano, malore dopo la promessa di matrimonio: Tina Cantore muore a 28 anni

La ragazza ha accusato un forte mal di testa, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Dopo un intervento d’urgenza all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, è entrata in coma e qualche ora dopo il suo cuore ha smesso di battere.

Tanti i messaggi di cordoglio in suo ricordo. Tina Cantone aveva appena festeggiato la sua promessa di matrimonio e la prossima estate avrebbe dovuto sposarsi con Antonio. L’intera comunità cittadina di Afragola, nel Napoletano, è ancora sotto choc per quanto accaduto alla giovane. La sorella Anna, in particolare, ha condiviso – in un commovente post – il dolore per la scomparsa improvvisa della sorella.

Malore dopo la promessa di matrimonio: Tina Cantore muore a 28 anni

Soltanto pochi giorni aveva festeggiato con il fidanzato la promessa di matrimonio. La prossima estate lei e Antonio sarebbero convolati finalmente a nozze, ma un destino beffardo e inaspettato si è abbattuto su una giovane coppia che stava per diventare una famiglia. A poche ore dai festeggiamenti, Tina Cantore, 28 anni, ha accusato un fortissimo mal di testa.

Immediati sono scattati i soccorsi e la ragazza è stata trasferita all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata sottoposta a un intervento d’urgenza. Dopo l’operazione, Tina è entrata in coma e per lei non c’è stato nulla da fare. La ragazza si è spenta all’alba dei suoi 29 anni.

Il cordoglio dei familiari e il commovente messaggio della sorella

La prematura scomparsa della ragazza ha lasciato sotto choc la comunità cittadina di Afragola, paese del Napoletano in cui Tina viveva con la sua famiglia. In queste ore i social sono un susseguirsi di messaggi e parole d’affetto nei confronti della giovane promessa sposa.

In particolare, la sorella Anna ha condiviso – in un commovente post – tutto il dolore per la scomparsa improvvisa della sorella.

“Mi sembra un incubo vivente, i miei momenti indimenticabili con te saranno custoditi nel mio cuore e non continueranno più ad esserci altri nelle mie giornate. Non potrò più vederti. Non potrò più chiamare il tuo nome in casa. Non potrò più festeggiare il tuo compleanno in casa, l’unica cosa che posso fare è portarti viva nelle mie giornate e nel mio cuore. Mi hai stroncato il cuore, con te sono morta pure io”

si legge nel commovente post, al quale hanno fatto seguito tanti messaggi di condoglianze.