“Cacciati con una lettera”, drastica decisione di Re Carlo: chi ha mandato via

Re Carlo perde il controllo. Il sovrano prende una decisione impopolare e ne subisce le conseguenze: proprio loro cacciati con una lettera. Ecco chi il nuovo monarca ha mandato fuori da Windsor.

Via da Windsor, improvvisamente loro fatti fuori dalla casa reale solo con una lettera. Il nuovo monarca, Re Carlo III, tiranno e crudele.

Re Carlo III, sovrano spietato

Non sono trascorsi nemmeno due mesi da quando Carlo è salito sul trono d’Inghilterra con il titolo di Re del Regno Unito. Ufficialmente la corona sarà definitivamente sua solo il 6 maggio 2023 quando, con la cerimonia dell’incoronazione, prenderà a tutti gli effetti il posto della Regina Elisabetta.

Con lui ha inizio, però, già una nuova era storica per l’Inghilterra. Chiusa quella elisabettiana, il marito di Camilla Parker ne ha inaugurata una diversa che si preannuncia però già completamente differente rispetto a quella della madre.

Carlo si sta rivelando un sovrano spietato e senza pazienza. Molte delle scelte compiute fino ad ora, hanno suscitato l’ira e il malcontento dei sudditi inglesi. L’ultimo gesto, poi, ha lasciato tutti davvero sbigottiti.

Sapete che cosa ha fatto il sovrano? Ha cacciato proprio loro da Windsor semplicemente inviando una lettera. Che crudeltà. Ecco chi è stato fatto fuori dalla famiglia reale. Davvero da non crederci.

Cacciati con una lettera: scandalo a corte

Carlo III si sta rivelando un sovrano davvero esigente e crudele. Il suo ultimo gesto poi, ha mostrato un aspetto di sé inedito e sconosciuto, quello di un monarca spietato che non si ferma davanti a niente e nessuno. Sapete che cosa ha fatto? Ha licenziato ben 100 dipendenti di Clarence House, congedandoli solo attraverso una lettera.

La bomba è stata sganciata dal The Guardian che ha riportato le proteste segnalate dal personale di corte al Sindacato del servizio civile inglese. Volete sapere la cosa più crudele? Sembra quasi difficile da credere ma Carlo III ha fatto recapitare le lettere di licenziamento il giorno 12 settembre 2022, quattro giorni dopo la morte della Regina Elisabetta e in occasione della cerimonia commemorativa in onore della monarca che si è tenuta ad Edimburgo, in Scozia, presso la cattedrale di Saint Giles.

Insomma, in un momento di lutto nazionale, per la Royal Family ma anche per il mondo, Carlo pensava a come decimare il personale di corte. Secondo quanto riportato dal Sindacato civile britannico, i 100 dipendenti di palazzo reale hanno ricevuto la lettera di licenziamento con la firma di Sir Clive Alderton, braccio destro di Re Carlo.

Che scelta crudele e che sovrano senza cuore, Re Carlo. Il personale che ha deciso di fare fuori, è lo stesso che lo ha servito e riverito per anni e che nei giorni precedenti e successivi la morte della Regina Elisabetta è stato accanto al futuro sovrano lavorando giorno e notte senza pause.

Il ringraziamento? Licenziamento in tronco. E pensare che Carlo e Camilla non hanno intenzione nemmeno di trasferirsi a Buckingham Palace per cui, licenziare il personale che sempre ha lavorato a Clarence House si rivela una scelta insensata e cattiva.

Con questo passo falso, Carlo si è inimicato non solo l’ex personale di corte ma anche buona parte dei sudditi inglesi. Il nuovo sovrano ha cacciato ben 100 persone e quasi tutte, fa sapere il Sindacato civile, con famiglia (moglie e figli) a carico.

Perché ha preso questa decisione, Re Carlo? Secondo una fonte vicina alla Royal Family, le 100 persone licenziate sono quelle che si occupavano della gestione di attività e finanze relative al Ducato di Cornovaglia che ha sempre rappresentato un introito economico importante per la Corona.

Ora però che buona parte dei Ducati e dei possedimenti Gallesi passeranno al principe William, sarà il team di lavoro di quest’ultimo a gestire tutto. Sembra che il nuovo principe del Galles non fosse d’accordo con papà Carlo ma che si sia dovuto adeguare alle sue scelte.