Francia e Germania, il lungo fallimento in Mali

Dopo quasi dieci anni in Mali, gli ultimi soldati della Francia sono partiti, e probabilmente anche la Bundeswehr non resterà a lungo.

Una missione finisce che conosce quasi solo i perdenti. La nuova potenza nel paese è ora la Russia.È stato un breve avviso rilasciato dalle forze armate francesi lunedì di questa settimana. “Oggi alle 13 (ora di Parigi) l’ultima unità militare della forza Barkhane situata nel territorio maliano ha attraversato il confine con il Niger.

È venuta dalla base nel deserto di Gao, che questa mattina è stata consegnata alle forze armate maliane», si legge quasi casualmente. Dietro queste poche righe c’è la storia di un lungo fallimento. Un fallimento dei francesi e dei loro alleati, ma anche dello stato maliano. Un paese grande quasi tre volte e mezzo la Germania, con circa 20 milioni di abitanti.

La guerra in Mali è iniziata nel 2012. In quel periodo si sono sollevati i Tuareg, un popolo del deserto che ha stretto una tenue alleanza con i gruppi islamisti e ha invaso gran parte del nord del Mali. All’inizio del 2013, su richiesta del governo maliano, l’ex potenza coloniale Francia è intervenuta, ha inviato truppe e respinto gli insorti.

I francesi furono ricevuti come eroi, celebrati come liberatori. Tanto è successo da allora. La Francia ha avuto di stanza fino a 5.100 soldati nel Sahel nell’ambito della sua operazione antiterroristica ‘Barkhane’ lanciata l’anno successivo. Le Nazioni Unite hanno istituito la missione di pace Minusma per il Paese, inizialmente nel 2013 con un mandato per 12.600 caschi blu. Ha partecipato anche la Germania.

Migliaia di civili morti, migliaia di soldati morti Miliardi di euro sono confluiti nella missione. Migliaia di civili morirono, così come migliaia di soldati maliani e 59 francesi. Ma anche questi sacrifici e investimenti non hanno impedito agli islamisti di avanzare ancora, gli attacchi si avvicinano sempre più alla capitale Bamako, le violenze dal nord del Mali si sono estese sempre più al centro del Mali e da lì oltre confine al Niger e al Burkina Faso.

“La situazione è peggiore rispetto al 2013”, ha affermato Alpha Alhadi Koina, analista dell’istituto di ricerca Think Peace Sahel di Bamako. “Il cancro si è diffuso al Mali”. La Francia è ripetutamente accusata nel Sahel di non voler rinunciare alla vecchia sfera di influenza coloniale, di agire con arroganza e di paternalizzare i partner locali. L’obiettivo di stabilizzare la regione attraverso investimenti in sicurezza, sviluppo e governance è mancato.

I critici affermano che l’attenzione dei francesi e dei loro alleati si è concentrata troppo sulle operazioni militari, trascurando di aiutare a costruire strutture statali. Perché l’islamismo militante spesso non è la forza trainante della violenza. Piuttosto, si tratta del fatto che il sostentamento di sempre più persone è minacciato.

I governi non offrono ai propri cittadini prospettive economiche e sociali. Il cambiamento climatico sta aumentando enormemente tutti questi problemi nel paese. I gruppi militanti spesso offrono ai giovani le migliori prospettive di sopravvivenza.La Francia come capro espiatorio Con il deteriorarsi della situazione, le grida di rabbia sono aumentate sempre di più nelle strade. “Fuori la Francia!”, gridava il popolo, “Fermate il genocidio della Francia in Mali!” o “Morte alla Francia e ai suoi alleati!”.

I sassi venivano lanciati sempre più frequentemente quando i convogli militari si spostavano attraverso il paese. Le forze armate francesi divennero sempre più impopolari tra la popolazione. Sempre più apertamente, politici e agitatori iniziarono a incolpare i francesi per l’instabilità del paese. L’escalation finale, che ora si è conclusa con il ritiro francese, è iniziata nell’agosto 2020. Il colonnello Assimi Goïta ha preso il potere con un colpo di stato.

In un secondo colpo di stato nel maggio 2021, Goïta ha licenziato i leader civili del governo provvisorio maliano e si è messo a capo. Le elezioni, si diceva, si sarebbero svolte al massimo entro cinque anni. Dopo il secondo colpo di stato, i rapporti con la Francia si deteriorarono sempre di più. Perché i golpisti di Goïta stavano cercando nuovi alleati e li hanno trovati a Mosca, dove l’amore per i diritti umani e la democrazia gioca tradizionalmente un ruolo piuttosto subordinato nella ricerca di un partner.

Dopo che la giunta ha portato nel paese mercenari del gruppo russo Wagner, Parigi ha deciso di porre fine all’operazione in Mali. Dopo l’annuncio del ritiro di Macron a febbraio, i capi di Stato e di governo europei coinvolti hanno affermato che la forza di intervento militare Takuba guidata dall’UE si sarebbe ritirata anche dal Mali.

Ha sospeso le operazioni in Mali il 1° luglio. Nel frattempo, i nuovi amici russi della giunta stanno diventando sempre più schietti e brutali. Non sono interessati alle violazioni dei diritti umani quanto l’esercito maliano. Secondo una ricerca SPIEGEL, mercenari della compagnia russa Wagner e soldati maliani hanno già compiuto un massacro di centinaia di uomini a marzo