Casemiro vicino al Manchester United, offerti 20 milioni all’anno!

Dopo la fumata nera con l’entourage di Adrien Rabiot la dirigenza del Manchester United è decisa a focalizzare tutte le proprie attenzioni su Casemiro, centrocampista brasiliano che ha fatto la storia recente del Real Madrid



Dopo il tragico inizio di stagione il Manchester United è tornato prepotentemente sul mercato per cercare di risistemare una squadra che al momento sembra avere tanti problemi strutturali al proprio interno.

Ritenuti troppi i 10 milioni richiesti da Rabiot, per i “Red Devils” il vero obiettivo di mercato ora si chiama Casemiro, brasiliano del Real Madrid per cui il club inglese sarebbe disposto ad offrire 20 milioni di euro a stagione.

Casemiro-Manchester United, trattativa avviata!

Al Manchester United manca una squadra competitiva ma certamente non mancano le potenzialità economiche per iniziare una nuova ricostruzione.

Negli ultimi anni gli inglesi hanno fatto spese folli ma gli acquisti effettuati hanno deluso le attese generando malcontento tra i tifosi e soprattutto prestazioni altamente al di sotto delle aspettative del club che non parteciperà alla prossima Champions League.



Casemiro è uno dei simboli di questo Real Madrid che continua a vincere Champions League con grande naturalezza nonostante gli addii dei vari Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo e Bale.

Con il club spagnolo il numero 14 percepisce un ingaggio da 10 milioni di euro, il Manchester United è disposto ad offrire addirittura il doppio pur di portarlo all’Old Trafford per potenziare il centrocampo dei Red Devils.

La cifra è oggettivamente spaventosa ma la sensazione è che ad oggi difficilmente il brasiliano possa scegliere di lasciare un club a cui è legato da anni per approdare in una società totalmente in costruzione.

Il Manchester United è un cantiere aperto, con giocatori strapagati che stanno rendendo decisamente meno rispetto alle aspettative della dirigenza.

Gli inglesi inoltre dovranno anche sistemare la questione legata a Cristiano Ronaldo, il portoghese infatti sembra ormai un corpo estraneo alla squadra ed ha chiesto espressamente di andarsene per tentare un ultimo disperato assalto alla Champions League.

L’offerta del club di Manchester c’è, Casemiro nel giro di qualche giorno dovrà dare una risposta ma ad oggi il brasiliano si gode un Real Madrid che ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione con la vittoria nella Supercoppa Europea e con i tre punti nella prima trasferta della stagione in Liga.

Ten Hag aspetta rinforzi, la crisi del Manchester United sembra ormai destinata a continuare per un’altra stagione.