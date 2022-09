Lukaku vola in Belgio, prosegue il recupero dall’infortunio

L’Inter di Simone Inzaghi continua a faticare a trovare gioco e risultati, i nerazzurri aspettano il ritorno di Romelu Lukaku che sta recuperando dopo la distrazione ai flessori della coscia destra subita in allenamento



Inizio di campionato difficile per i nerazzurri che dopo la brutta sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri hanno perso anche il derby di Milano, partita fondamentale non soltanto per la classifica ma soprattutto per il morale.

Romelu Lukaku è stato il grande acquisto del calciomercato estivo interista ma il belga ha faticato nelle prime uscite e nella scorsa settimana ha riportato la distrazione ai flessori della coscia destra, infortunio che lo terrà lontano dai campi per ancora un paio di settimane.

Lukaku è volato in Belgio per effettuare ulteriori esami nella speranza di ottenere riscontri positivi e riuscire a tornare in campo il prima possibile.

Simone Inzaghi ora si prepara alla super sfida contro il Bayern Monaco con l’ambizione di poter recuperare presto la migliore condizione fisica dei propri giocatori e disputare una grande stagione anche in Europa in un girone di ferro con Bayern Monaco e Barcellona.

Lukaku vola in Belgio, a quando il rientro?

Il problema alla coscia destra sembra essere più serio del previsto e Lukaku dovrebbe tornare in campo tra circa 20 giorni, l’Inter sta soffrendo la mancanza del proprio attaccante migliore che è tornato a Milano con l’obiettivo di riportare lo scudetto in nerazzurro.

Nelle prossime ore ne sapremo di più ma le sensazioni sono ancora negative ed il gigante belga sembra ancora tanto in ritardo di condizione fisica e dolorate per il problema riscontrato.

L’attacco di Simone Inzaghi ora si si affiderà ad Edin Dzeko che anche nel derby è entrato con il giusto atteggiamento riuscendo anche a trovare il suo primo gol in questa stagione.

In queste prime uscite stagionali i nerazzurri hanno evidenziato una preoccupante fragilità difensiva e il tecnico dovrà essere bravo a creare quella compattezza che negli ultimi due anni ha portato l’Inter di nuovo ai vertici del campionato italiano.

La sfida di mercoledì contro il Bayern Monaco sarà un test importante per Simone Inzaghi che spera di vedere finalmente una squadra competitiva e di nuovo cinica e compatta.

In attesa di rivedere presto in campo Romelu Lukaku i vice campioni d’Italia sono pronti a rilanciare Dzeko che farà coppia con Lautaro Martinez e proverà a trascinare l’Inter in Italia ed in Europa.