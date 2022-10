Rischia fino a 1600€ di multa l’automobilista che va in giro senza questo in auto

Non solo una multa da capogiro ma anche il fermo del veicolo se il guidatore non è in possesso di questo documento specifico.



Ricevere una multa non è mai un piacere, soprattutto in questo momento storico di rincari pressoché ovunque.

Come evitare la multa

Ricevere una multa non è mai piacevole. Eppure, i modi per riceverli sono tantissimi, come quelli per evitarli. Le più frequenti, che colgono alla sprovvista gli automobilisti, sono quelle che arrivano a casa dopo aver superato un qualche limite di velocità ed essere stati, per così dire, fotografati dall’autovelox di turno.

Per quanto dispendiose e scomode, le multe servono per scongiurare determinati atteggiamenti compiuti soprattutto da guidatori recidivi. Lo scopo non è soltanto il rispetto delle regole ma anche la sicurezza della comunità.

Stavolta, però, la multa salata di cui parliamo non riguarda comportamenti o violazioni quanto l’essere sprovvisti di un particolare documento, a bordo della propria auto. Vediamo quale.

Il documento che non deve mancare in auto

Ormai è assodato: per guidare un veicolo è necessario avere la patente. Eppure, in alcuni casi, si può anche fare senza, rispettando alcune regole.

La patente si può conseguire dopo aver compiuto la maggiore età ovvero 18 anni, in Italia e aver superato due esami: uno teorico e uno pratico. Oltre che in giovanissima età, si può scegliere di conseguire la licenza di guida anche in età adulta.

Si può guidare senza aver preso la patente? La risposta è sì, ma soltanto dopo aver ottenuto il foglio rosa. Questo documento si ottiene a seguito del superamento dell’esame teorico di guida. Si può guidare ma bisogna rispettare alcune condizioni. Negli ultimi anni, a causa dello stato di emergenza da pandemia, tutti i fogli rosa che scadevano nella data compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il mese di marzo 2022 hanno subito una proroga fino al 29 giugno 2022.

In generale, il foglio rosa vale 6 mesi, serve a fare pratica e può esserne chiesto il rinnovo. Ciò può avvenire, nel caso in cui se ne faccia richiesta ad esempio, perché non si sia superato il test pratico all’esame di guida.

Con il foglio rosa si può guidare purché:

ci sia al proprio fianco una persona che ha la patente B da almeno 10 anni;

la persona di cui sopra non abbia superato i 65 anni di età;

si rispettino dei limiti di velocità inferiori a quelli classici ovvero: strade extraurbane 90 km/h, in autostrada non oltre i 100 km/h;

esporre sull’auto la lettera P.

Le norme di cui sopra, sono state elencate nell’articolo 122 del Codice della strada. Se si dovessero violare, si può arrivare a multe che sfiorano i 1731 euro. Meglio non rischiare, dunque, soprattutto se non si vuole iniziare il proprio percorso da automobilista già con una bella macchia.