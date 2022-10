Bufera a Buckingham, Carlo l’ha sbattuta fuori: la Regina sarebbe delusissima

By

Nelle scorse ore Carlo III avrebbe cacciato da Buckingham Palace una delle persone più legate alla Regina Elisabetta durante il suo regno.

Dopo la morte della regina Elisabetta II, i sudditi e l’intera famiglia reale è rimasta sotto shock. Ma il principe Carlo che è salito al trono, diventando re col nome di Carlo III, deve occuparsi di diversi impegni reali, come ad esempio, l’organizzazione dello staff.

Ma non tutte le scelte del sovrano sono comprese dai sudditi o anche dagli stessi membri della famiglia reale.

La scomparsa della Regina Elisabetta ha scatenato uno shock nel cuore di milioni di sudditi, ma non solo, perché la morte della sua sovrana avrebbe rivoluzionato anche alcune parti dello staff della Royal Family. Come ben sapete, William e Kate sono saliti nella linea di successione, diventando i Duchi del Galles.

Ma le decisioni principali spettano a Re Carlo. Nelle scorse ore un suo gesto ha scatenato una grande bufera al Palazzo Reale. Il sovrano avrebbe licenziato una conosciuta e strettissima confidente della compianta regina, una decisione che non è passata inosservata e che ha lasciato tutti a bocca aperta: scopriamo di più.

Re Carlo la sbatte fuori da Buckingham Palace: ecco di chi si tratta

Dopo la morte della regina Elisabetta II, Re Carlo è salito al potere e una delle prime cose che ha fatto è fare un po’ di pulizia all’interno dello staff della famiglia reale. Nelle scorse ore, non è passata inosservata, la notizia del licenziamento di Angela Kelly, la stylist personale della compianta sovrana.

Ma perché la donna sarebbe stata cacciata? Si vocifera che tra la stilista e il sovrano non è mai corso buon sangue, perché lui crede che Angela avrebbe influenzato tantissimo sua madre nelle scelte reali.

Alcune voci, hanno rivelato che Carlo l’avrebbe anche soprannominata con un nomignolo non affatto piacevole, ovvero, AK47. A quanto pare, non è stata solo lei a lasciare Buckingham Palace, ma anche diversi membri dello staff della Regina Elisabetta, come il maggiordomo personale della defunta sovrana.

Chi è Angela Kelly? Tutto sulla stilista della Regina Elisabetta

Ora che Angela Kelly è stata licenziata si trasferirà in una dimora storica di proprietà della famiglia Reale. La donna è stata al fianco della Regina Elisabetta per tantissimi anni, per la precisione quasi più di 30 anni.

Dietro ad ogni look della sovrana, c’è sempre stata lei, Angela aveva un compito davvero importante, era la curatrice d’immagine della monarca. Ma non era solo la sua stylist, era anche la sua confidente più stretta.

Angela Kelly abbandonò la sua carriera di pilota della Women’s Royal Army Corps per stare al fianco della Regina. Dopo la morte di Sua Maestà è stata licenziata, sicuramente è stato un vero colpo al cuore per lei e anche per gli altri membri della Famiglia Reale.