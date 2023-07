Un vulcano vicino alla capitale islandese ha eruttato

A pochi chilometri dalla capitale islandese un vulcano ha eruttato nelle ore scorse, sono diversi i video online che mostrano la colata di lava accompagnata da una colonna di fumo alzarsi nel cielo. Le autorità hanno invitato la popolazione, i turisti e i curiosi, a tenersi lontano dalla zona dal momento che il sito interessato si trova in una strada impercorribile e dove non è presente una strada percorribile in auto.

Al momento sul posto sono presenti le autorità che stanno monitorando la situazione. Secondo gli esperti è un’eruzione effusiva di bassa intensità quindi questo non dovrebbe causare una minaccia per nessuno, ma qualora l’attività prosegua per diversi giorni si potrebbe ripercuotere sul traffico aereo. L’Islanda sul suo territorio conta più di 100 vulcani una gran parte di questi è attiva, mentre l’altra è inattiva.

Ha eruttato un vulcano a soli 30 chilometri dalla capitale islandese

A circa 30 chilometri da Revkjavik, la capitale d’Islanda, un vulcano ha eruttato. Diversi i video pubblicati online che mostrano una colonna di fumo innalzarsi nel cielo e una notevole colata di lava ad accompagnarla.

Thorvaldur Thordarson, esperto vulcanologo, quella che si sta verificando è un’eruzione effusiva di bassa intensità. L’eruzione al momento non sta causando minacce ma nel caso in cui la sua attività dovrebbe proseguire per diversi giorni allora potrebbe rappresentare una minaccia per le infrastrutture.

Alcune piccole scosse di terremoto erano state registrate nei giorni scorsi intorno all’area, questo ha permesso di segnalare che il magma si stava muovendo sotto terra e che un’eruzione non solo sarebbe stata possibile ma sarebbe avvenuta a breve.

Le autorità islandesi hanno sconsigliato a tutti, sia residenti che turisti, di recarsi sul sito in questione dal momento che si trova in un terreno impraticabile e anche privo di collegamenti stradali.

Al momento le autorità devono ancora terminare le fasi di valutazioni. L’eruzione di questo vulcano è avvenuta a pochi chilometri da altri episodi precedenti, due in particolare, che si erano verificati in questi ultimi due anni.

Le volte scorse le eruzioni hanno attratto centinaia di migliaia di visitatori ma in quel caso erano eruzioni che non hanno causato alcun danno, non erano ritenute pericolose e non hanno dato problemi neanche al traffico aereo.

Le prime informazioni che si hanno sull’eruzione

Kristín Elísa GuĐmundsdóttir, che è un esperta che lavora presso l’Ufficio meteorologico islandese, ha rilasciato un’intervista all’emittente di servizio pubblico islandese chiamata Rú.

Durante l’intervista ha spiegato che hanno iniziato a vedere delle turbolenze manifestarsi intorno a Fagradalsfjall alle 14:25, poi intorno alle 16:40 hanno iniziato a vedere il fumo alzarsi dalle pendici settentrionali di LitlaHrút.

I soccorsi sono subito accorsi sul posto e hanno invitato i cittadini a non avvicinarsi al vulcano in piena attività. Nel 2010 ci fu un’altra eruzione del vulcano Eyjafjallajoekull che fu accompagnata da un’alta emissioni di ceneri.

A causa del fumo e delle ceneri il traffico aereo si bloccò per giorni causando problemi su scala mondiale e causando disagi a oltre 8 milioni di passeggeri. L’Islanda che si trova a nord d’Europa sul territorio ospita oltre 100 vulcani che sono sia attivi che inattivi.