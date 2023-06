Sentiva uno strano cigolio da sotto terra, urla quando capisce di cosa si tratta

La vicenda dello strano cigolio avvenuto sotto terra ha dell’incredibile. Scopriamo cosa è successo e cosa ha fatto la ragazza che è stata protagonista di questo fatto!

Ti è mai capitato di sentire uno strano cigolio provenire da sotto terra? Quando è accaduto ad una ragazza di nome Jerry si è messa ad urlare, ma lo ha fatto ancora di più quando ha capito che cosa era quel cigolio. Scopriamo cosa è successo e da cosa era causato il rumore!

Cosa è successo alla ragazza di nome Jerry

La vicenda del cigolio proveniente da sotto terra è accaduta in Thailandia ad una ragazza di nome Jerry. La giovane stava camminando per la città, ma ad un tratto la sua attenzione è stata attirata da alcune sterpaglie che avevano qualcosa fuori dal comune.

Incuriosita, vi camminò sopra e all’inizio tutto sembrava tranquillo. Dopo un po’ cominciò a sentire un cigolio strano che proveniva dal terreno, anzi da sotto di esso. Inizialmente la giovane non aveva capito da quale punto provenisse esattamente quel cigolio, così fece più attenzione, per cercare di intuire di cosa si trattasse.

Per comprendere meglio in cosa consistesse quel cigolio, cominciò a camminare lungo quella specie di foresta, premendo forte al suolo, e all’improvviso il rumore si fece ancora più distinto.

Sotto il suolo c’era un gattino

Ad un certo punto abbassò lo sguardo sulla sterpaglia e rimase a bocca aperta. Da una specie di apertura si intravedeva qualcosa sul fondo del terreno. Non riusciva a credere che quello che aveva visto lì sotto, ma era proprio un gattino che miagolava e chiedeva aiuto.

In un attimo tutto era chiaro, il rumore era il micetto e Jerry dovette cominciare a scavare per salvarlo. La giovane prendeva il terreno con le mani e non ci pensò due volte ad affondarle per rimuovere anche le sterpaglie e far uscire il gattino.

Lui l’aspettava lì sotto e lei non poteva scappare via, visto che si era accorta della sua presenza. Era come se l’implorasse e le stesse dicendo vieni a prendermi. Dopo alcuni minuti, quando Jerry tolse la terra e le erbacce, prese il gattino e lo condusse fuori.

Finalmente l’animale vedeva la luce del sole ed era salvo. Non si capisce come mai fosse finito lì dentro, ma chiunque lo aveva messo in quella trappola era stato solo una persona crudele.

Il gattino era un cucciolo, era ancora molto piccolo e la ragazza andò alla ricerca di altri gattini nei dintorni. Jerry pensava che magari la madre aveva perso il cucciolo, ma non c’erano altri gatti, così lo portò via.

Jerry portò il gattino in un rifugio di volontari

La ragazza, dopo aver verificato che non c’erano altri gatti nei dintorni, decise di portare l’animale in un rifugio di volontari, dove si sarebbero preso cura di lui. Jerry ha quindi salvato la vita di un animale e non ha avuto paura di scavare nel terreno per far uscire il gattino da quella trappola.

L’animale stava soffrendo perché era al buio ed era solo, aveva fame e sete, e sarebbe potuto morire. Jerry ha agito con generosità e tanto amore, perché come tante altre persone ama gli animali e non sopporta di vederli in difficoltà.

Ogni volta che un animale è in pericolo, quindi, bisogna salvarlo e mettere in atto quelle strategie necessarie per toglierlo da qualsiasi difficoltà. Il gattino è stato ritrovato in buone condizioni, per fortuna, e Jerry è stata felice di averlo tolto dal rischio morte.

Se lei non si incuriosiva per il cigolio che proveniva da sotto il suolo, non avrebbe mai trovato l’animale e sarebbe sicuramente morto. Invece, ha fatto quello che era giusto e così il gattino è stato messo in salvo. Al rifugio dei volontari ha trovato una casa, cibo e tanto amore!