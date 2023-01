Forno pulito senza stress e fatica col metodo delle nonne: semplicissimo

Forno, croce e delizia delle donne. Come tenerlo pulito senza troppo stress e grande fatica? Ecco svelato il trucchetto utilizzato dagli chef e che nessuno conosce.

Quante ore al giorno passi nella tua cucina cercando di ottenere un forno pulito e brillante, talvolta senza risultati? Non preoccuparti. Con il metodo degli chef, anche il tuo elettrodomestico brillerà come una stella!

Forno, alleato in casa di ogni donna

Le donne lo sanno bene: tra i tanti elettrodomestici che si possono acquistare o desiderare per la propria casa, uno non può assolutamente mancare: stiamo parlando del forno.

Presente in tutte le dimensioni e in ogni colore e materiale, oggi ne esistono di super tecnologici che ti permettono di risparmiare tempo nella cottura e anche di ottenere un risparmio in bolletta.

Quelli rivalutati con la nuova classe energetica, poi, sono davvero una bomba. Come si farebbe senza il forno? La maggior parte delle ricette gustose, ma anche quelle salutari, si possono realizzare proprio con questo straordinario elettrodomestico.

E’ vero che le padelle potrebbero sostituire il forno ma non sono in grado di esaltare aromi e sapori delle pietanze grazie alle temperature elevate che invece il nostro miglior alleato in cucina può garantire.

Se da un lato è vero che è utilissimo avere un forno in cucina, dall’altro è altrettanto veritiero il fatto che la pulizia di questo elettrodomestico è davvero un incubo. Sai che è possibile però avere un forno splendido e pulito con un semplice trucchetto? Svelato il segreto utilizzato dai grandi chef.

Segreto degli chef per la pulizia del tuo elettrodomestico

Croce e delizia delle donne e della casa, il forno è un elettrodomestico irrinunciabile. E che gustose le pietanze che ci permette di realizzare ma che incubo la sua pulizia! Quante volte ti sarai ritrovata in cucina, ore e ore, a grattare incrostazioni interne o a cercare di lucidare i vetri del tuo elettrodomestico?

Magari poi, i risultati ottenuti non ti hanno nemmeno reso soddisfatta al 100%. Ebbene, da oggi non dovrai più preoccuparti di questo. Abbiamo una soluzione semplicissima: ecco il trucchetto utilizzato dai grandi chef per avere un forno brillante come una stella.

Pronto a scoprire il segreto di cui nessuno ti ha mai parlato? Ti garantiamo che rimarrai senza parole. Per avere un interni ed esterni lucidissimi, avrai bisogno di due pasticche o tavolette per la lavastoviglie e di 500 ml di acqua tiepida. Nient’altro. Come si procede?

Ti basterà semplicemente versare l’acqua sulle pasticche della lavastoviglie e sbriciolarle aiutandoti con una forchetta. Ecco fatto. Ora munisciti di guanti e spugnetta e mettiti all’opera!

Devi solo intingere la tua spugna nella soluzione di acqua e pastiglie disciolte e iniziare a pulire il tuo elettrodomestico. Noterai subito che grasso, incrostazioni e macchie si rimuoveranno con estrema facilità.

Una volta fatta questa operazione, ti serviranno dei fogli di carta assorbente che andrai ad immergere sempre nella soluzione precedentemente realizzata. Stendi i fazzoletti all’interno dell’elettrodomestico e aspetta qualche minuto.

Nel frattempo, con la stessa tecnica laverai anche il vetro interno dell’elettrodomestico. Attendi all’incirca 10 minuti, dopodiché rimuovi i fazzoletti bagnati dal vetro e all’interno del forno.

Ora prendi una spugnetta pulita, immergila in una bacinella di acqua altrettanto pulita e inizia a sciacquare il forno. Rimarrai sorpresa nel vedere che in pochissimi minuti il tuo forno sarà splendido e lucente.

Conoscevi questa tecnica? Probabilmente no, perché è quella utilizzata dai grandi chef per avere i forni delle loro cucine brillanti proprio come un gioiellino. Ma da oggi anche tu potrai pulire in pochissimo tempo il tuo elettrodomestico preferito e vederlo brillare davanti ai tuoi occhi.

Ripeti questo procedimento ogni volta che cucini qualcosa nel forno, soprattutto se utilizzi temperature alte che provocano nella maggior parte dei casi incrostazioni interne o macchie sul vetro.

Un’altra tecnica che ti sveliamo, prevede l’utilizzo di sgrassatore e fogli di giornale. Una volta che il tuo forno si sarà raffreddato, spruzza il prodotto all’interno dell’elettrodomestico e sul vetro.

Lascia agire per 5 minuti e comincia ad asciugare con la carta di giornale. Anche con questa tecnica otterrai un forno splendido e pulito. Tanti dunque i rimedi casalinghi per la pulizia rapida degli elettrodomestici.