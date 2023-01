Usain Bolt è vittima di furto, sono spariti milioni di dollari dal suo conto corrente.

È stata aperta l’indagine sul denaro che manca dal conto corrente dell’atleta e campione olimpico alla Stocks and Securities Limited.

Usain Bolt vittima di maxi furto: denaro mancante dal suo conto corrente

Una brutta vicenda è quella che è toccata all’atleta Usain Bolt, campione olimpico e leggenda dell’atletica riconosciuto come l’uomo più veloce del mondo. Da uno dei conti dell’atleta, aperto ormai da più di 10 anni presso una società di investimento in Giamaica Stocks and Securities Limited, sono spariti milioni di dollari. I dettagli della cifra prelevata non sono stati noti così come non sappiamo in quanto tempo il denaro sia sparito dal conto, ma Bolt si è reso conto di questa mancanza dopo aver notato l’enorme differenza fra la cifra che lui ricordava di avere effettivamente sul suo conto corrente e quella che invece c’era, almeno questo è quanto ha riferito il suo manager Nugent Walker:

“Stiamo facendo tutti i passi fondamentali per risalire al nocciolo della questione”.

Questo è quanto Walker ha dichiarato al The Gleaner (testata giamaicana) facendo presente come Bolt abbia denunciato tale furto, non appena si è reso conto della mancanza, alla Commissione Servizi Finanziari e alla Divisione Investigazioni Finanziarie affiancato dalla polizia che immediatamente ha avviato le indagini. Tali indagini hanno accertato che la somma coinvolta è particolarmente alta, si parla di svariati milioni di dollari e:

Il suo intero portafoglio e’ ora in fase di revisione dato che è il cliente di questa società da oltre 10 anni.

Dichiara la Stocks and Securities Limited dal suo canto ha avviato un’inchiesta dalla quale pare sia emerso che il ladro ha colpito anche altri conti corrente milionari. I media americani dicono che i sospetti ricadono su un ex dipendente proprio della SSL che avrebbe organizzato un’enorme frode contro la società d’investimenti.