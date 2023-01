A denunciare l’accaduto è stata la Lega antivivisezione, che ha condiviso sui social il video del drammatico ritrovamento dei due animali.

Una delle cagnoline non ce l’ha fatta, l’altra è rimasta gravemente ferita ed è visibilmente sotto shock per quanto subito. I due animali erano in attesa di essere trasferiti nel rifugio gestito dall’associazione Anime Randagie di Bovalino, i cui volontari si erano occupati di loro fino al giorno prima l’atroce aggressione.

Orrore in Calabria: due cani legati e trascinati con un cappio

Un orrore che non ha motivo di esistere quello avvenuto a Palizzi (Reggio Calabria), dove due cagnoline sono state legate insieme a un cappio e trascinate per centinaia di metri da un mezzo a motore. A denunciare l’atrocità ai danni dei due animali sono state le volontarie della Lega Anti-vivisezione, che hanno rinvenuto le due cagnoline, ancora legate tra loro.

Per uno dei due animali non c’è stato nulla da fare, l’altro è sopravvissuto, ma ha riportato gravi ferite per via del trascinamento ed è stato rinvenuto ancora sotto shock.

I due cani sono stati legati a un mezzo a motore e trascinati in una strada sterrata nei boschi intorno a Palizzi (Reggio Calabria), finché uno dei due è morto. Gli aguzzini dei due animali – non ancora identificati – hanno legato le due cagnoline insieme con un cappio, prima di trascinarle per le strade sterrate dei boschi intorno a Palizzi. L’atroce scoperta