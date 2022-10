In questo ultimo periodo, bisogna far particolare attenzione ai consumi. Gli aumenti della bolletta elettrica stanno mettendo in difficoltà tantissime famiglie. Ma sapete che l’utilizzo del forno è davvero costoso? Non ci crederete mai quanto ce lo facciano pagare in bolletta a fine mese: scopriamo di più.

Le conseguenze della crisi energetica internazionale stanno facendo aumentare in modo assurdo il costo dei carburanti, di gas e di elettricità, soprattutto in Italia, dove tantissime famiglie non riescono ad arrivare a fine mese a causa delle bollette. Alcuni prodotti hanno avuto un’impennata dell’8/10 per cento. Il prezzo del gas ha avuto un aumento incredibile a causa della guerra tra l’Ucraina e la Russia.

Per non parlare della corrente elettrica, infatti, non mancano le polemiche per, i rialzi nelle bollette della luce. Malgrado in tantissimi cercano di risparmiare i consumi, è davvero difficile arrivare a fine mese. L’arrivo delle bollette è una grande batosta, proprio per questo, è importante controllare sempre i consumi degli impieghi domestici e gli sprechi maggiori. Ma sapete quanto consuma il vostro forno? Non ci crederete mai.

Forno, il consumo è una batosta

Tra gli apparecchi domestici più utilizzati nelle nostre case è senza dubbio il forno elettrico, soprattutto nel periodo invernale. In tantissimi amano preparare delle buone pietanze calde al forno, ma non tutti sanno che il costo è davvero esagerato.

Un utilizzo di circa sessanta minuti, costava nel dicembre 2021 circa 0,29 euro per un consumo stimato di 1,40 kilowattora (kWh). Invece, per dicembre 2022 sarebbe di 1,68 euro con lo stesso consumo. Un rialzo assurdo che risulta una vera e propria batosta per tutte le famiglie.

Proprio per questo, è opportuno verificare e cercare di contenere i consumi. Purtroppo, siamo costretti a cambiare le nostre abitudini per evitare sprechi che ci facciano spendere una fortuna: scopriamo come risparmiare.

Forno, come risparmiare energia? Tutti i dettagli

Per risparmiare energia con il forno elettrico, dovrai avere delle piccole accortezze. Una di queste, è cucinare più cibo contemporaneamente, molto meno spesso. Quindi, impara a gestire la tua spesa alimentare e pianifica la preparazione del cibo ogni volta che decidi di utilizzare il forno.

Un altro piccolo consiglio, è tenere la porta del forno chiusa durante l’accensione. L’energia termica si disperde ad ogni apertura, ma è meglio sfruttare la luce del forno per controllare la cottura delle pietanze. Inoltre, una cosa da non sottovalutare è la sporcizia che si deposita nel forno e trattiene tutta l’energia del forno. Per una migliore cottura, sarebbe opportuno utilizzare pentole in vetro e in ceramica, che trasferiscono maggior calore.