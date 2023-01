Fornelli del gas sporchi e incrostati, il metodo dei cuochi per risolvere senza fatica

Fornelli del gas incrostati e sporchi, e tu conosci il metodo dei cuochi per avere una cucina sempre splendente e super funzionante? Scommettiamo che da oggi non tornerai più sui tuoi passi.

Ti sveliamo la tecnica rivoluzionaria utilizzata dai cuochi per pulire fornelli del gas sporchi e incrostati. Ci ringrazierai per il suggerimento che ti farà risparmiare tanto tempo nelle faccende domestiche.

Prenditi cura della tua cucina in pochi e semplici passi

Ti sarai ritrovata sicuramente anche tu ad acquistare una nuova cucina per la tua abitazione o a sostituire quella vecchia con una moderna e senza dubbio avrai optato per elettrodomestici tecnologici e di ultima generazione.

Ciò che in una casa, o meglio ancora in una cucina, tende generalmente a rimanere invariato è il piano cottura. A meno che tu non abbia optato per il piano a induzione, avrai sicuramente quello classico a gas che costa davvero tanta fatica tenere pulito.

Quante ore spendi ogni giorno per pulire i fornelli che si macchiano o che presentano incrostazioni derivanti da residui di cibo? Sicuramente tante. Per quanti detergenti tu possa acquistare o prodotti specifici usare, quasi mai riesci a rimanere soddisfatta al 100% del risultato raggiunto.

Da oggi la musica però cambia. Ecco il metodo dei cuochi che ti salverà e che prolungherà anche la vita dei tuoi fornelli. Ti bastano due soli ingredienti per avere i cosiddetti “fuochi” limpidi e splendenti. Pronta a scoprire il segreto? Non tornerai mai più indietro.

Il segreto per avere i fornelli puliti e splendenti

Sappiamo che la vita degli elettrodomestici dipende da noi: affinché continuino a funzionare correttamente e a essere al pieno delle loro funzionalità, è necessario non solo utilizzarli nel modo corretto ma anche pulirli adeguatamente. Oggi concentriamo la nostra attenzione sui classici fornelli del gas che la maggior parte delle volte si presentano come sporchi e incrostati.

Anche se utilizzi i prodotti migliori in commercio, spesso a poco serve: non sono mai brillanti e puliti come li vorresti. Almeno fino ad oggi. Ti sveliamo il metodo utilizzato dai cuochi per pulire i fornelli incrostati e sporchi, in pochissimi minuti e ottenere così i classici fuochi lucidi e splendenti.

Per realizzare un sapone magico avrai bisogno solo di due ingredienti. Curiosa di sapere di che cosa stiamo parlando? Te lo diciamo subito. Procurati semplicemente sapone per detersivi e soda.

Proprio così, ti bastano soltanto questi due elementi per scrostare alla perfezione i tuoi fornelli. Il procedimento è davvero molto semplice. In una ciotola aggiungi tre cucchiai di sapone per piatti e due di soda, mescola il composto e aggiungi un bicchiere di acqua.

Vedrai che si verrà a creare una soluzione semidensa con schiuma. Ora procurati una spugnetta pulita e inizia a detergere il piano cottura e i fornelli. Gratta con la retina che avrei bagnato nella soluzione realizzata per eliminare le incrostazioni più profonde.

Lascia che il prodotto agisca almeno per 10 minuti, poi procedi alla pulizia finale con un panno di daino o in microfibra che ti aiuterà a rimuovere ogni altro residuo: in meno di 10 minuti avrai fornelli pulitissimi e un piano cottura che rifletterà la tua immagine tanto che sarà pulito.

Conoscevi questa tecnica? Si tratta di un trucchetto poco noto ma che viene impiegato dai cuochi per la pulizia delle loro cucine e dei loro fornelli a gas. Tanti sono però i rimedi, anche con ingredienti naturali, che ti consentono di avere fornelli super splendenti.

Per esempio, sapevi che anche l’aceto è un ottimo alleato per la pulizia? Se vuoi provare anche questa seconda tecnica, segui i passaggi seguenti. Mescola un po’ di aceto in un contenitore o bacinella, prendi uno straccio pulito e immergilo nella soluzione. Strizzalo in modo tale che sia solo umido e inizia a pulire i fornelli: in men che non si dica la tua cucina brillerà.