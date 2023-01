È Morto Gino Landi, il coreografo e regista aveva 89 anni

Ci ha lasciati Gino Landi. È scomparso all’età di 89 anni un grande coreografo e regista italiano, lavorando sia in televisione che in teatro. E’ morto questa mattina, nella sua casa romana; una delle sue più cari collaboratrici ha spiegato che da tempo le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Il suo nome di battesimo era Luigi Gregori, nato a Milano il 2 agosto del 1933; quest’anno avrebbe compiuto 90 anni.

I grandi successi di Gino Landi

E’ morto questa mattina Gino Landi, all’età di 89 anni, nella sua casa romana. Un artista poliedrico: ha lavorato come regista sia teatrale che televisivo, sia per Sanremo che per il Festivalbar, oltre che come coreografo.

Ha lavorato con i grandi che hanno fatto la storia del cinema italiano: da Federico Fellini a Nino Rota, da Ennio Flaiano a tanti altri.

La sua carriera è nata nel mondo della danza grazie ai suoi genitori, i quali entrambi erano artisti di varietà; Landi inizialmente è stato un ballerino, in un secondo momento inizia la sua strada artistica come coreografo.

Scoperto da Erminio Macario mentre era impegnato con l’opera teatrale Bulli e Pupe con l’attore Luigi Visconti, detto Fanfulla.

Le regie televisive e teatrali

Gino Landi, avrebbe compiuto 90 anni il prossimo 2 agosto. Nella sua lunga vita, i suoi successi non sono stati solamente nell’ambito della danza, quindi nelle vesti di coreografo, ma è stato anche un grande regista teatrale e televisivo.

Alcune edizioni del Festivalbar, come anche quelle del Festival di Sanremo, sono merito suo, cosi come anche numerosi spettacoli teatrali, quali il Rugantino o Vacanze Romane. Landi, inoltre, ha curato sia la regia che le coreografie di tantissime operette al Festival dell’Operetta che organizzava il Teatro Verdi di Trieste.

Si è occupato anche di opere liriche, come Les contes d’Hoffmann di Offenbach, La Rondine di Puccini e Il mondo della Luna di Paisiello. Tra i suoi ultimi lavori, nel 2011 cura la regia e la coreografia del musical Secrets of the Sea per le musiche di Renato Serio.

Il 26 ottobre 2013, insieme a Lorella Cuccarini e Franco Miseria ha partecipato a una giornata dedicata al mondo della danza e dello spettacolo per sostenere la candidatura del Maestro Mario Marozzi a Direttore del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Gino Landi è morto da poche ore ma tantissimi sono i messaggi di cordoglio e affetto che stanno arrivando alla famiglia per ricordare il grande artista, da parte di amici e colleghi. Tra questi vi sono quelli di Gianluca Guidi, condivisi nel suo profilo Twitter: