Formula 1, il Gran Premio di Shanghai in programma per il 2023 è stato annullato ufficialmente a causa Covid. Si ripete lo scenario già visto nel 2019.

Il campionato di Formula 1 ha già un Gran Premio in meno nel calendario delle gare in programma per il 2023. La notizia è stata data da un comunicato ufficiale e si tratta della quarta volta che la Cina non ospita il consueto Gran Premio di Shanghai, che per l’appunto viene annullato dal 2019.

Formula 1, annullato il Gran Premio di Shanghai

Il Gran Premio di Shanghai è stato annullato e la decisione ufficiale è stata data nelle scorse ore. Questo accade a causa della politica zero covid che, seppur migliorata, impone ancora la quarantena obbligatoria in caso di positività al Covid in Cina.

Le restrizioni sono ritenute ancora troppo rigide e limitanti e preoccupano i vari team che devono seguire un serrato calendario tra preparazione e gare che non può subire stop. Così le gare in calendario passano da 24 a 23 e ora è necessario trovare una nuova location che ospiti il Gran Premio che era in programma a Shanghai ad aprile.

Si tratta della quarta volta che il governo cinese non dà il via libera all’ospitare la competizione automobilistica. Le polemiche emerse in merito all’annullamento del GP di Shanghai hanno risollevato nuovamente la questione sulle restrizioni ancora in essere nel Paese del dragone.

Covid, la situazione attuale in Cina

Nonostante negli ultimi giorni l’approccio alla Politica Zero Covid in Cina sia cambiato, a causa delle proteste scoppiate proprio per le rigide regole ancora imposte al popolo il Gran Premio di Shanghai, è stato comunque annullato.

Dopo le proteste che hanno attirato l’attenzione mondiale in quanto insolite per un popolo generalmente posato e rispettoso delle regole. Ma il protrarsi di misure anti Covid rigide e limitanti hanno portato il popolo all’esasperazione. Ieri però queste manifestazioni sembrano aver dato i primi frutti.

La questione fondamentale è l’ampliamento della fase vaccinale che renderà la copertura più efficace ma sono state anche allentate altre misure fondamentali. Nonostante la Cina sia sotto politica zero covid rigida da tre anni è una delle Nazioni che ha una percentuale di popolazione vaccinata veramente bassissima. Una novità introdotta molto importante è la possibilità di effettuare l’isolamento domiciliare in caso di positività che rende più accettabile la politica Zero Covid alla popolazione.

La vice premier cinese Sun Chunlan ha dichiarato: “sono in una nuova fase. Man mano che la variante Omicron diventa meno patogena, e più persone sono vaccinate, la nostra esperienza nella prevenzione del Covid-19 si accumula: la nostra lotta alla pandemia è in una nuova fase e comporta nuovi compiti”.

La situazione potrebbe ora tornare sotto controllo per quanto riguarda le misure eccessivamente rigide che vanno a colpire il popolo cinese. Ma per quanto riguarda invece gli eventi sportivi e le manifestazioni pubbliche la Cina rimane con una guardia ancora altissima e la dimostrazione è il Gran Premio di Shanghai annullato.