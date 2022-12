Anna Moroni, ha una nipote famosa come lei: è proprio sua nonna | FOTO

Anna Moroni, lo storico volto della nota trasmissione, La prova del cuoco, ha una nipote molto famosa che tutti conosciamo. Avete capito di chi si tratta? Incredibile da credere, le due si somigliano tantissimo: scopriamo di più.

Anna Moroni, amatissima e nota per la sua presenza a La Prova del cuoco accanto alla storica conduttrice, Antonella Clerici. La sua simpatia e la sua spontaneità ha conquistato il cuore di milioni di persone. Lei è tra le cuoche tv più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. Ma sapete chi è sua nipote? La conosciamo benissimo: scopriamo di chi si tratta.

Anna Moroni | carriera e vita privata

Per tanti anni Anna Moroni è stata al fianco di Antonella Clerici nella storica trasmissione per più di 16 anni, a La Prova del Cuoco. Un format apprezzatissimo dal pubblico, poco tempo fa è tornata con i suoi consigli culinari a E‘ sempre mezzogiorno. Le sue ricette sono state fonte d’ispirazione per per tante persone, dato che ha sempre realizzato piatti semplici e buoni con ingredienti freschi e genuini.

Dal 2002 al 2018 Anna Moroni ci ha tenuti compagnia con la sua simpatia e squillante voce. Ci ha portati in cucina con il suo entusiasmo, conquistando proprio tutti. Anni dopo l’abbiamo vista in Ricette all’italiana e poi al timone di Senti che fame! Nonna pensaci tu.

Mesi dopo, sui social ha rivelato di voler prendersi una lunga pausa dal mondo della televisione, malgrado la cucina sia sempre stata importante nella vita di Anna Moroni, infatti, ha raccontato:

“Io cucino da quasi 72 anni. Per me è come respirare. Per cui se non cucino non respiro. E muoio. Ma poi ho frequentato tanti corsi di cucina dei grandi maestri: loro mi hanno insegnato la tecnica”.

Lei è una cuoca sensazionale, ma è anche una madre e una nonna fantastica. Nonostante i suoi mille impegni, Anna è molto presente in famiglia. Il noto volto de La Prova del cuoco, è sposata da più di quarant’anni con Tonino Moroni.

I due ancora oggi sono innamorati e molto affiatati. Dal loro amore sono nati tre figli: Fabrizio, Paola e Alessandro. Ma lo sapete che lei ha una nipote molto famosa? Sicuramente avrete già capito di chi si tratta: scopriamo di più.

Anna Moroni, chi è la sua nipotina famosa | Da non credere

Anna Moroni è innamoratissima del mondo della cucina, ma uno dei suoi amori più grandi sono proprio i suoi dolci nipoti. Oltre ad essere una cuoca fantastica è anche una nonna meravigliosa. Recentemente, proprio nel suo profilo IG, ha condiviso un post della sua bellissima nipote, che è una bravissima cantante.

Stiamo parlando di Francesca Medei. Da come possiamo vedere è una bellissima e giovanissima ragazza. La cuoca, nella didascalia ha voluto presentare sua nipote ai follower, scrivendo: “Tesori qui sono con mia nipote Francesca Medei! Ascoltate, se vi va, su tutte le piattaforme musicali il suo primo Ep ‘Emozioni’: è meraviglioso! Cuore di nonna”. Delle parole dolcissime per Francesca da parte di sua nonna.