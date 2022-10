Come nella MotoGp, anche la Formula 1 parte con un’ora di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Nel circuito di Singapore, a vincere è Sergio Perez della Red Bull davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il messicano rischia una penalità di cinque secondi per non aver rispettato la distanza dalla safety car.

La penalità, però, non inciderebbe sulla vittoria, perché il distacco dal monegasco è di sette secondi, ma potrebbe anche essere data a Leclerc a tavolino. Il leader del Mondiale, Max Verstappen, invece, che oggi avrebbe potuto già festeggiare la vittoria del titolo (il secondo consecutivo) è arrivato settimo, guadagnando una posizione rispetto alla griglia di partenza.

Un’altra pole position sprecata per Charles Leclerc. Il pilota monegasco della Ferrari, infatti, è arrivato solo secondo nel Gp di Singapore, iniziato con un’ora di ritardo a causa della pioggia, cedendo il posto a Sergio Perez della Red Bull e compagno di squadra del leader del Mondiale di Formula 1, Max Verstappen, arrivato solo settimo.

Perez, che è sotto investigazione e rischia una penalità di cinque secondi per non aver rispettato la corretta distanza dalla safety car (che comunque non inciderebbe sulla vittoria oppure no, perché il Gp potrebbe anche vincerlo il ferrarista a tavolino), ha beffato il pilota della Rossa proprio allo start e ha tenuto la posizione fino all’ultimo, nonostante i tentativi di Leclerc di superarlo. In terza posizione è arrivato l’altro ferrarista, Carlos Sainz.

Quanto alla classifica generale, il campione iridato in carica è ora a 341 punti contro i 237 del monegasco, che si trova a soli due punti di distanza dal messicano.