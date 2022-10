Bonus caldaia di 1500€ in arrivo, la domanda scade il 15 ottobre: risparmio enorme

By

Il bonus caldaia da 1500 euro è attivo e le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 15 ottobre. Ecco come fare per risparmiare.

Sarà un inverno molto duro e difficoltoso per tutte le famiglie italiane e i bonus previsti dal Governo saranno sicuramente un ottimo modo per risparmiare in maniera corretta. A tutti quelli previsti dall’ex Governo Draghi se ne aggiungeranno altri di quello Meloni ora all’attivo e si sente spesso parlare del bonus caldaia da 1500 euro: la domanda è da fare subito perchè scade il 15 ottobre. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Nuovo bonus per le famiglie

Il paradosso è sempre lo stesso, perché da mesi le famiglie italiane stanno facendo di tutto per risparmiare sulla bolletta del gas e non solo. Ora al fine di essere in regola e di non pagare più del dovuto, sono tutti invitati ad installare una caldaia moderna con impianti tecnologicamente avanzati dall’efficienza perfetta.

In effetti, a livello di sicurezza e risparmio è tutto corretto. L’unico piccolo problema resta il fatto che una famiglia non è in grado di pagare le bollette a fine mese e necessita di un aiuto economico forte.

Chi possiede un ISEE basso può richiedere un nuovo bonus con risparmio sulla caldaia e poi sul pagamento delle varie bollette del gas.

Bonus caldaia da 1500 euro: come averlo?

Il Governo cerca di mettere insieme la tematica legata all’ecologia e risparmio, con quella dell’innovazione per tutte le famiglie italiane. Rendere l’impianto di riscaldamento a norma scegliendo una caldaia nuova e all’avanguardia significa poter risparmiare sulle bollette di fine mese.

Oggi l’autorità sull’energia ARERA ha fatto scattare gli aumenti che sono dovuti alla chiusura totale dei rubinetti voluta da Putin. Inutile dire che tutti i cittadini italiani sono sul piede di guerra e le proteste stanno aumentando.

Nello stesso tempo, i bonus sono studiati appositamente per tendere una mano e smaltire del tutto la vecchia caldaia che spreca tantissima energia e non è a norma. L’obiettivo è di installarne una nuova performante che strizza l’occhio all’ambiente, oltre che far risparmiare sul budget del mese.

Il bonus è a favore di alcuni cittadini italiani che dovranno rispondere a determinati requisiti:

L’ISEE non dovrà essere superiore a 8.265,00 euro

Se ci sono quattro figli a carico l’ISEE non dovrà superare i 20.000 euro

La vecchia caldaia dovrà avere una certificazione e dovrà essere di un modello antico, datato e non a norma/non ecologico.

L’aiuto viene messo a disposizione dal Comune di Pistoia e deve essere richiesto direttamente al loro sito ufficiale. Basterà scaricare il modulo in questione e poi presentarlo all’ufficio preposto con tutti i documenti richiesti.

Ovviamente, ci sono tantissimi altri Comuni che mettono a disposizione degli aiuti sociali e il consiglio è di andare direttamente sul sito ufficiale e controllare.