Covid, il bollettino di oggi 2 ottobre: 28.509 nuovi casi e 20 morti

Il tasso di positività sale al 19,3%. In calo le terapie intensive, in aumento i ricoveri ordinari. Sono 147.359 i tamponi effettuati: il bollettino Covid di oggi 2 ottobre.

Sono cinque in meno i posti occupati in terapia intensiva, mentre aumentano di 111 i ricoveri ordinari rispetto alla giornata di ieri. In aumento secondo l’Istituto superiore della Sanità i casi tra i bambini in età scolare, da 11% al 14,9%.

Covid, il bollettino del 2 ottobre: + 28.509 casi in Italia

Su 147.359 tamponi processati, come di consueto una quantità inferiore rispetto a quelli normalmente visionati in settimana, compresi i test rapiti sono 28.509 i nuovi positivi in Italia. Sale il tasso di positività, ieri al 18,8% su 180.241 tamponi, mentre oggi supera il 19,3%.

In totale i ricoverati in terapia intensiva sono 133, cinque in meno rispetto all’1 ottobre, quelli ordinari invece nel complesso sono 4.292, +111. Il totale dei decessi sale a 177.150, con 20 morti nella giornata di oggi. In totale ci sono stati dall’inizio della pandemia 22.529.252 casi, compresi i guariti e i decessi. Fino ad oggi le persone sottoposte e tampone e test rapidi sono state 64.121.507.

Nella giornata di ieri i positivi erano stati 33.876, ma l’occupazione dei pazienti negli ospedali continua ad essere sotto controllo. In totale ci sono 133 positivi in terapia intensiva.

Covid, i dati di oggi Regione per Regione

Numeri importanti quelli relativi alle ospedalizzazioni, in un momento cruciale come questo per capire il vero andamento dei contagi nel periodo autunnale.

Andando a leggere Regione per Regione i dati consegnati dal Ministero della Salute, il Friuli Venezia Giulia ha comunato che oggi c’è stato un calo dei positivi, di 1, rispetto a ieri. La provincia di Bolzano comunica che su 362 nuovi positivi, sono 0 quelli derivanti da test antigenici. Quasi tutti, 361, da con test antigenico e solo 1 nuovi con test PCR.

E’ ancora la Lombardia la Regione con più casi nella giornata di oggi. Nel dettaglio sono +4.896, mentre a seguire il Veneto con 3.846 nuovi contagi. La Campania fa registrare 1.846 nuovi casi, mentre sono 2.708 i nuovi positivi nel Lazio. Seguono ancora l’Emilia Romagna con 2.758 positivi, la Sicilia, + 1.058, il Piemonte con un +2.754 e la Puglia sotto le mille unità con un + 954.

In Toscana sono 1.514 i nuovi positivi, + 999 Marche, + 706 in Liguria, + 861 in Abruzzo e +601 in Calabria. Friuli-Venezia Giulia +752, Sardegna +246, Umbria +776, Bolzano +362, Trento +512. Ultime la Basilicata con un +165, il Molise +137, e la Valle D’Aosta con +58.

Secondo gli esperti sarà fondamentale dunque per prevenire ulteriori ondate, la somministrazione della quarta dose, per proteggere la popolazione anche dalle influenze stagionali.