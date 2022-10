Formichine in bagno, il potente rimedio naturale per farle fuori tutte

Invasione di formichine in bagno? Nessuna paura, con questo rimedio naturale si potranno allontanare per sempre velocemente.

Ci sono alcuni periodi dell’anno in cui le formichine irrompono nel bagno e proliferano nell’ambiente, arrecando non pochi disagi. Di solito si trovano in cucina perché attratte dal cibo, ma anche il bagno è una zona a loro congeniale proprio perché ci sono dei fattori che rapiscono la loro curiosità.

Da un giorno all’altro ritroviamo queste formichine negli angoli remoti del bagno per poi ritrovarsi con una invasione, tra i muri e i mobili. Questi animaletti prediligono gli ambienti molto umidi dove ci sono dei ristagni d’acqua e non solo. Come fare per allontanarli definitivamente? C’è un rimedio naturale potentissimo da usare nell’immediato. Scopriamolo insieme.

Come tenere le formiche lontane dal bagno?

Le formichine si trovano a loro agio in bagno perché è un ambiente molto umido, tra docce e ristagni d’acqua che si accumulano giorno dopo giorno. È un dettaglio molto importante e bisogna fare attenzione a non creare un ambiente ideale per questi animaletti.

Bisogna fare in modo di asciugare bene il bagno evitando che l’acqua rimanga sulle piastrelle o sui muri, coprendo le fessure e le crepe che si creano nei vari angoli. La pulizia è inoltre un must per fare in modo di far sentire le formichine sgradite e che una convivenza non sia possibile.

Per pulire il bagno basterà usare l’aceto di vino bianco, un alleato prezioso che disinfetta, pulisce ed elimina tutti i batteri. La stessa miscela di acqua e aceto è ideale da usare anche sulle piastrelle, con l’odore pungente non gradito dalle formiche che scapperanno immediatamente.

Per chi non ha pavimenti in marmo o pietra, consigliamo una pulizia con il bicarbonato di sodio che fungerà da repellente naturale per allontanare le formiche. Stesso discorso per il borotalco, da mettere lungo gli angoli ma solo se in casa non ci sono animali domestici o bambini curiosi.

A tutto questo, basterà aggiungere degli accorgimenti per fare in modo che il bagno non diventi la casa delle formiche:

Analizzare sempre gli angoli del bagno facendo attenzione che non ci sia umidità o perdite di acqua

Non lasciare mai cibo nelle ciotole degli animali domestici o acqua in bagno, perché le formiche ne saranno fortemente attratte

Tenere il pavimento pulito

Sigillare le fughe o i piccoli buchi che ci sono su pavimenti e piastrelle del muro.

Il rimedio per allontanare le formichine dal bagno

Gli antichi rimedi della nonna funzionano sempre e per allontanare le formichine dal bagno è possibile usare un ingrediente naturale notevolmente interessante.

I fondi di caffè sono ottimali da cospargere negli angoli, con un odore acre che farà fuggire anche le formiche più coraggiose. Se in casa ci sono degli animali domestici, meglio usare i cetrioli, con la buccia posizionata negli angoli o dove sono presenti sostituendole una volta ogni due giorni.