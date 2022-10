La giornalista russa Marina Ovsyannikova, contraria alla guerra in Ucraina, è ora tra la lista dei ricercati della Russia.

La donna è divenuta famosa in tutto il mondo dopo aver mostrato un cartello contro l’operazione militare in Ucraina in diretta televisiva. Il governo russo non ha accettato di buon grado questo comportamento e ha arrestato la giornalista, considerata traditrice della patria per ave diffuso informazioni false.

La giornalista russa contraria alla guerra in Ucraina inserita nella lista ricercati

Marina Osvyannikova è stata travolta da uno scandalo che ha portato poi al suo arresto in Russia per aver manifestato in diretta tv contro la guerra in Ucraina. La giornalista russa ha mostrato un cartello contro l’operazione militare dell’esercito russo e questa azione ha decretato il suo successivo arresto.

Le autorità hanno poi disposto gli arresti domiciliari per Marina, con l’accusa di aver fornito false notizie contro le forze armate. Stando a quanto rivelano fonti ufficiali, il primo di ottobre è fuggita assieme alla figlia di undici anni, ha rivelato il marito.

Immediata la risposta del governo russo. Il ministero dell’Interno ha inserito la giornalista nella lista dei ricercati dal Cremlino.