Fondi di caffè, versali nel water: quel che accade è formidabile

I fondi di caffè non devono essere buttati via, perchè sono formidabili se versati direttamente dentro il water. Volete sapere cosa accade?

Se il rito del caffè è qualcosa oramai radicato in tutto il mondo, i suoi fondi spesso vengono utilizzati per la pulizia della casa o il benessere della pelle. Quasi nessuno sa che, se buttati direttamente nel water, si può concretizzare qualcosa di veramente straordinario.

Peccato che nella maggior parte dei casi, questi fondi vengano buttati direttamente nella spazzatura e sprecati. Un rimedio naturale da conservare e utilizzare per i suoi mille scopi, tra cui quello che stiamo per rivelarvi.

Il rito del caffè, tradizione italiana nel mondo

Il rito del caffè è puramente Made in Italy, per poi diffondersi in ogni parte del mondo. Una piccola pausa oppure un momento di relax, bevendo una bevanda caldissima in inverno e ghiacciata durante le stagioni calde.

È inoltre una bevanda versatile, perché risponde ai gusti di ogni persona donando il suo massimo aroma. C’è chi lo preferisce allungato all’americana, oppure corto dal gusto forte sino a chi ama quelle aggiunte speziate o dolci per una coccola di metà giornata.

Il caffè piace proprio a tutti, usato anche come ingrediente per preparare dolci tradizionali. Gli chef internazionali hanno anche pensato di associarlo ai primi piatti, come per il cacao, ed è un esperimento gradito dalla maggior parte dei consumatori.

È impossibile rinunciare al caffè ogni mattina e tantissime persone non sprecano i suoi fondi, utilizzandoli per creare scrub corpo delicati o per pulire la casa. Tra i mille usi di questo scarto, uno in particolare ha a che fare con il water.

Fondi del caffè nel water: ecco a cosa servono

C’è questa usanza di buttare direttamente i fondi di caffè nella pattumiera, ogni volta che si lava la moka. Peccato che, al contrario, andrebbero usati come rimedi naturali efficaci per andare a pulire la casa o per preparare dei riti di benessere per pelle e corpo.

Lasciando un attimo da parte questi usi, uno in particolare è ottimo per il water con un risultato finale impensabile.

Ci sono tantissime qualità di caffè in commercio, dal classico all’arabica sino all’oro oppure delicato per i palati fini. Poi come accennato, ci sono anche delle aggiunte golose come il nocciolino – l’amaretto sino ad arrivare al ginseng per una sferzata di energia.

Anche se le cialde e le capsule hanno preso oramai il sopravvento, il vero caffè tradizionale italiano si crea con la moka. Un aroma intenso e quel fondo che deve essere assolutamente riutilizzato.

Facciamo chiarezza? Prendere cinque – sei cucchiai del fondo di caffè all’interno di un litro di acqua tiepida.

A questo punto versare tutto nel water e poi lasciare che agisca per almeno cinque minuti. È arrivato il momento di tirare lo sciacquone e godere del risultato finale ottenuto. Questo metodo altamente naturale serve per eliminare i cattivi odori e contrastare quelli nuovi.

L’operazione preziosa è da ripetere ogni 10 giorni sempre con i fondi di caffè, preferibilmente del giorno e non conservati.