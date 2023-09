Nuova stesa al Parco Verde di Caivano, teatro – poche settimane fa – dell’ennesima violenza su due cugine di appena 10 e 12 anni.

Nella notte una raffica di proiettili è stata esplosa da un gruppo di uomini armati, con volto coperto, che hanno sfilato per le strade in sella ai loro scooter.

Raid nel Parco Verde di Caivano

Paura la notte scorsa nel Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, per un raid a colpi di mitra. Almeno 19 i colpi sparati all’impazzata. Don Patriciello, il parroco che da anni si batte contro la criminalità organizzata e che lo scorso 31 agosto era in prima fila per accogliere la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo la violenza sessuale ai danni di due cugine di 10 e 12 anni, ha denunciato l’episodio su Facebook.

I militari dell’Arma sono intervenuti in Viale delle Margherite dopo l’ennesimo raid compiuto da un gruppo di uomini armati, a volto coperto, per le strade del Parco. Al momento non risultano esserci feriti. Indagini in corso per chiarire la dinamica e individuare i responsabili.



Il 5 settembre scorso è scattato un maxi blitz nel Parco, grazie al lavoro congiunto di carabinieri, polizia e guardia di finanza, che hanno messo in campo oltre 400 uomini. Sono scattate perquisizioni di ambienti e locali, e il sequestro di denaro provento di spaccio e materiali utilizzati per vendere la droga.