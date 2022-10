Fiorentina-Inter, probabili formazioni e statistiche

Il sabato di Serie A si concluderà con il posticipo del Franchi tra Fiorentina ed Inter. I padroni di casa cercano una vittoria prestigiosa per rilanciarsi dopo un avvio difficile, gli ospiti sembrano in netta crescita, stasera il definitivo esame di maturità.



Davanti ad un Franchi tutto esaurito Fiorentina ed Inter si sfideranno nell’anticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A.

I ragazzi di Simone Inzaghi sono in netta ripresa e sembrano finalmente aver ritrovato una buona condizione fisica dopo le difficoltà del primo mese.

Ancora assente Romelu Lukaku che non figura neanche tra i convocati della sfida nel capoluogo toscano.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha bisogno di una vittoria importante davanti al proprio pubblico per caricarsi e rispondere alle brutte sconfitte incassate nelle ultime settimane in campionato, su tutte il pesante 0-4 dalla Lazio di Maurizio Sarri.

Il match sarà arbitrato dall’esperto Paolo Valeri.

Assente Jovic, Fiorentina con il 4-3-3

Non cambia il modulo Vincenzo Italiano che conferma il 4-3-3 anche nonostante l’assenza dell’attaccante serbo Luka Jovic.

Il numero 7 è nella lista dei convocati ma, come affermato dallo stesso tecnico, non è al meglio per un problema all’anca e difficilmente sarà della partita.

Terracciano sarà il portiere, davanti a lui la difesa a 4 composta da Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi.

Amrabat, di nuovo a disposizione dopo la squalifica, sarà il regista con Bonaventura e Barak mezze ali.

Davanti insieme a Kouame ci saranno Nico Gonzalez e Cabral.





Inter con Onana in porta, Calhanoglu ancora regista

Nessuna sorpresa per l’Inter che ancora senza Brozovic e Lukaku conferma il classico 3-5-2 che nelle ultime settimane ha ritrovato le proprie certezze.

Problema alla mano per Handanovic che non va neanche in panchina, il titolare sarà Onana.



La difesa a tre scelta da Inzaghi è quella formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Dopo le ottime prestazioni contro Salernitana e Barcellona sarà ancora Hakan Calhanoglu il regista della squadra con Mkhitaryan e Barella come mezze ali.

Probabile turno di riposo per Dumfries, sugli esterni dovrebbero agire Dimarco e Darmian.

In attacco Correa è al momento favorito su Dzeko per una maglia da titolare al fianco dell’insostituibile Lautaro Martinez.



Fiorentina-Inter, statistiche

I nerazzurri sono imbattuti nelle ultime 10 sfide di Serie A contro i viola, dopo aver perso 5 delle precedenti sei sfide.

L‘Inter ha vinto le ultime due trasferte al Franchi, soltanto una volta i nerazzurri avevano ottenuto tre vittorie esterne consecutive contro la Fiorentina, tra il 1977 ed il 1980.

L‘Inter ha segnato e subito almeno un gol in tutte le ultime nove sfide di Seri A.

La Fiorentina ha segnato appena 8 reti nelle prime 10 partite di campionato, soltanto nella stagione 1986/87 i toscani avevano fatto peggio con sette.

La Fiorentina ha vinto soltanto una delle ultime 9 partite di campionato, il 18 settembre quando in casa superò il Verona per 2-0.