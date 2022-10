Francesco Valdiserri – 18 anni – è stato travolto e ucciso, la notte scorsa, da un’auto all’altezza dell’incrocio di via Alessandro Severo, a Roma. Il ragazzo stava camminando sul marciapiede insieme a un amico, quando è rimasto vittima del terribile incidente.

Alla guida della vettura – una Suzuki Swift – una giovane di 23 anni, che è stata sottoposta – come da prassi in questi casi – al test di alcol e droga, risultando positiva a entrambi. La conducente è stata quindi arrestata e posta ai domiciliari e rischia ora l’accusa di omicidio stradale. Ad annunciare questa mattina la notizia della morte di Francesco è stata la madre, Paola Di Caro, giornalista, come il marito, Luca Valdiserri, del Corriere della Sera.

Travolto e ucciso da un’auto: Francesco Valdiserri muore a 18 anni

Stava percorrendo via Cristoforo Colombo a Roma insieme a un amico, quando un’auto – per cause ancora in corso di accertamento – è piombata sul marciapiede e lo ha travolto. Per Francesco Valdiserri, 19 anni da compiere tra qualche settimana, non c’è stato nulla da fare. L’amico che camminava accanto a lui è rimasto, miracolosamente, illeso.

A travolgerli una vettura guidata da una ragazza di 23 anni, che viaggiava con una seconda persona in auto, rimasta lievemente ferita. Sul posto sono giunti in breve tempo gli agenti di Roma Capitale e un mezzo di soccorso, ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Ad annunciare questa mattina la notizia della morte di Francesco è stata proprio la madre, Paola Di Caro, giornalista, come il marito, Luca Valdiserri, del Corriere della Sera. In un tweet, la Di Caro ha spiegato il dramma che l’avevamo appena colpita, spiegando ai suoi follower che “il suo bambino non c’era più”.

Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla. — Paola Di Caro (@PaolaDiCaro) October 20, 2022

Conducente positiva ad alcol e droga

Ricoverata in ospedale per le ferite riportate nell’impatto, la giovane alla guida della Suzuki Swift che ha travolto e ucciso Francesco è stata sottoposta al test di alcol e droga – come da prassi in questi casi – risultando positiva a entrambi. Come riferisce Fanpage, la 23enne avrebbe assunto cannabis e bevuto prima di mettersi al volante della sua auto. La conducente aveva un tasso alcolemico superiore a 1,50, quindi tre volte in più del limite consentito per legge.

Per questo è stata sottoposta agli arresti domiciliari e rischia ora l’accusa di omicidio stradale. Stando ad alcune informazioni, sembra che due anni fa le fosse già stata ritirata la patente, perché anche all’epoca era risultata positiva all’alcol test.

Tanta la solidarietà ricevuta dai genitori di Francesco Valdiserri, in queste ore. Anche Giorgia Meloni ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del ragazzo.

“Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno”

ha scritto su Twitter la leader di Fratelli d’Italia rivolgendosi a Paola Di Caro.