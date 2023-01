Foglie vivide e dure con fiori abbondanti se strofini questo sulla tua orchidea

Esiste un metodo per avere delle foglie vivide e molto dure utilizzando un ingrediente sulle foglie dell’orchidea: semplice ed economico.



Spesso nelle nostre abitazioni utilizziamo delle piante come elementi ornamentali ma non tutti sanno che queste nostre amiche sempreverdi hanno degli effetti benefici per la nostra salute.

Oltre a portare allegria per via dei loro colori e per appiattire la monotonia cromatica che può esserci all’interno di una stanza rendono anche salubre l’ambiente grazie alla loro azione provocata dalla fotosintesi.

Orchidea: ecco il metodo per avere foglie dure e lucide e fiori rigogliosi

Le piante, infatti, rilasciano anidride carbonica e alcune di loro, nella fattispecie quelle grasse, tendono ad assorbire umidità e pertanto evitano che si formi della condensa sulle pareti.

Questo, è utilissimo per via del fatto che l’umidità presente nella nostra stanza, oltre emanare cattivo odore potrebbe formare sui nostri muri delle muffe che poi saremmo obbligati a rimuovere.

La presenza di piante è molto utile, specie nei nostri balconi, perché grazie ai loro fiori, possiamo dare del nettare agli insetti che sono fondamentali per l’ecologia in quanto artefici dell’impollinazione.

Grazie al loro operato, l’ecosistema continua a funzionare ed è sempre utile avere delle piante per aiutare i nostri amici insetti, senza doverli scacciare come spesso accade, specie se innocui.

In questo modo, faremo in modo di aiutare questi piccoli amici e di salvaguardare il pianeta grazie all’apporto che avremo dato mettendo delle piante nelle nostre case e all’esterno di esse.

Una delle piante più comuni e vendute di sempre è l’orchidea, considerata elegante per via dei suoi fiori e a sempre utilizzata in più cerimonie per via delle sue tante specie che si adattano ad ogni occasione.

In molti però non sanno come fare per mantenere viva la pianta e tendono a evitare di averne alcune in casa perché non hanno il pollice verde ma esistono alcuni segreti per far si che tutti possano possederne una.

L’ingrediente segreto

Tra le caratteristiche delle orchidee che la rendono una delle piante più amate c’è quella di avere delle foglie lucide e dure al tatto e dei fiori rigogliosi che si rendono uno vero e proprio spettacolo per chiunque li guardi.

Per far si che anche noi abbiamo una pianta di orchidea con queste caratteristiche basta che strofiniamo sulle sue foglie una miscela fatta di ingredienti che possiamo facilmente reperire.

In particolar modo, il bicarbonato di sodio, renderà le foglie lucide e dure, per via della sua azione antibatterica eviterà la formazione di muffe e di deturpamenti su di esse, se miscelata in acqua.

Infatti, sciolto in un recipiente di acqua, il bicarbonato di sodio va unito ad alcune gocce di succo di limone, e con un dischetto di ovatta o un batuffolo imbevuto, va strofinato sulle foglie della nostra orchidea.

Successivamente, la miscela, va versata a piccole dosi, all’interno del terreno in modo che possa funzionare da fertilizzante e rendere i rami più solidi e in questo modo i fiori che spunteranno avranno un colore acceso e molto appariscente.

Inoltre, anche i rametti e gli arbusti diventeranno solidi e potremo fare una bellissima figura con i nostri ospiti e con i nostri vicini, magari condividendo con loro il segreto per la manutenzione dell’orchidea.