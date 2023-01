Musetti supera Durasovic e fa volare l’Italia

Inizia al meglio il nuovo anno per Lorenzo Musetti che a Brisbane supera Viktor Durasovic in due set e regala alla nazionale italiana un punto prezioso all’interno della United Cup.

L’Italia è in vantaggio per 2-0 sulla Norvegia, prima di Musetti infatti era stata Martina Trevisan a conquistare il primo punto per la nazionale.



Quinta giornata di tennis a Brisbane per la United Cup, nel torneo a squadre miste l’Italia guida il Girone E in vantaggio di due punti sulla Norvegia grazie alle vittorie di Martina Trevisan e Lorenzo Musetti.

Il classe 2002 soffre un set ma poi regola Viktor Durasovic dimostrandosi superiore tecnicamente e più brillante dal punto di vista fisico.

Agli azzurri ora basterà vincere uno dei tre match in programma nella giornata di domani per passare il turno e sfidare poi in semifinale una tra Polonia e Svizzera.

Da tabellone infatti la vincente del Gruppo E sfiderà la nazionale che ha trionfato nel Gruppo B con Polonia e Svizzera che si stanno giocando il passaggio del turno.

Il 2023 del tennis italiano inizia con una grande notizia: grazie alla vittoria su Durasovic, Lorenzo #Musetti da lunedì sarà (almeno) n° 20 del mondo – e questo vuol dire che per la prima volta nella storia avremo tre italiani nella top 20 (Berrettini 15, Sinner 16, Musetti 20). — Giuseppe Pastore (@gippu1) January 2, 2023

Musetti regala un punto prezioso all’Italia nella United Cup 2023

Nel primo set dominano i servizi fino al 3-3 poi Musetti ottiene il break che lo illude di chiudere il primo set, Durasovic infatti è bravissimo ad annullare tre set point portando la partita al tie break.

Il carrarese lotta punta su punto e dopo oltre un’ora di gioco si porta avanti vincendo per 9 punti a 7 il tie break.

Nel secondo parziale l‘azzurro alza il ritmo ed il norvegese non riesce più a contenere i colpi potenti e precisi di Musetti che vola subito sul 3-0.

Musetti non si compone e in circa 40 minuti chiude la partita con un netto 6-3 che testimonia tutta la superiorità tecnica e tattica del talento di Carrara.

Inizia cosi al meglio il nuovo anno per il giovane azzurro che in questa stagione dovrà dimostrare di aver compiuto il definitivo salto di qualità per rimanere con costanza ai vertici della classifica mondiale.

L’Italia è ad un passo dalla semifinale della United Cup, domani infatti agli azzurri basterà vincere almeno uno dei tre match in programma per assicurarsi di staccare il pass per la semifinale.