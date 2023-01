Foglie vigorose e sanissime, fallo con la tua orchidea e sarai invidiato da tutto il vicinato

L’orchidea è diventata una pianta molto di moda nelle nostre case. Vediamo come prendersi cura delle sue foglie.

Pianta di origine tropicale, non sempre l’orchidea riesce a crescere bene senza conoscere i trucchi giusti.

Orchidea: una pianta alla moda

Sempre più spesso, la pianta di orchidea è il regalo preferito da fare in più occasioni. Ecco, dunque, che le nostre case si popolano di queste piante esotiche e bellissime di cui, però, spesso non siamo in grado di prendercene cura. Le orchidee, anche se non richiedono tanta acqua, hanno bisogno di alcuni accorgimenti per crescere sane ed in salute.

Il loro stato di salute si può conoscere, in particolare, attraverso l’aspetto delle foglie dell’orchidea che devono essere lucide, di un bel verde brillante e carnose.

Come avere foglie sane e vigorose

Le foglie dell’orchidea, per essere sane e vigorose, dovrebbero essere pulite con una certa periodicità. Infatti, come per tutte le superfici, anche sulle sue foglie potrebbero formarsi fitti strati di polvere. Se la polvere dovesse rimanere sedimentata a lungo sulla foglia dell’orchidea, potrebbe portare al formarsi di malattie, anche non visibili ad occhio nudo ma attirare persino i pidocchi. Il parassita più comune per l’orchidea resta la cocciniglia. Le malattie ed i parassiti potrebbero portare la pianta a morire velocemente, senza una causa apparente.

Per pulire velocemente ed efficacemente le foglie della tua orchidea, esiste un metodo facile: usa le salviette umidificate, quelle che si adoperano per il cambio del pannolino dei neonati. Abbi cura di acquistarne con meno agenti chimici possibile, profumo e altro. Le salviette igienizzanti che si adoperano per la pulizia dei pezzi del bagno, ad esempio, sono sconsigliate perché non solo, sono troppo profumate ma potrebbero essere troppo ricche di agenti chimici.

Con l’uso delle salviette, non solo la polvere sulle foglie viene meno ma queste ultime appaiono immediatamente più lucide. In alternativa, puoi utilizzate una soluzione composta da acqua, qualche goccia di limone e un po’ di olio idratante, come può essere quello di mandorle. Questa soluzione dovrà essere passata sulle foglie con l’aiuto di un panno.

Per essere in salute, le foglie devono essere spolverate e pulite sia sopra che sotto, almeno una volta ogni due settimane.

Oltre alla pulizia, un altro accorgimento importante per far sì che le foglie siano tante, verdi e carnose, è che esse ricevano molta luce per gran parte del giorno. Non stiamo parlando necessariamente di luce diretta ma indiretta, meglio se schermata da una tenda. Contrariamente a quanto si possa credere, infatti, le orchidee prendono gran parte della loro luce dalle foglie e non dalle radici. Attenzione, però. Il sole diretto, soprattutto quello estivo, può far ingiallire le foglie. La temperatura ottimale, infatti, spazia tra i 18 e i 29 gradi.