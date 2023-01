Foglie di arancia, prova a metterle nel forno: dopo 15 minuti non crederai al risultato

Mettendo le foglie di arancia all’interno del forno dopo 15 minuti avremo un risultato che non ci saremmo mai aspettati. Ecco quale.

Tra le tavole dei nostri pranzi e le nostre cene non possono mancare i frutti e quasi sempre, in qualsiasi stagione sono presenti anche delle arance che ravvivano grazie al loro colore tutto quanto.

Profumatissime e dal sapore inimitabile, questi agrumi rendono speciali ogni ricetta sia che sia salata che sia dolce basti pensare che in alcune regioni Italiane tagliata a fette viene utilizzata per il famoso “benedetto” di Pasqua.

Foglie di arancia: ecco cosa si risolve in 15 minuti

Assieme ai carciofi e la ricotta fritta, all’uovo sodo e ad alcune fette di salame, nella regione Puglia è presente all’interno di questo piatto, come vuole la tradizione, accompagnato da un bicchiere di ginger.

Ma l’arancia in Italia è diventata un vero e proprio frutto tipico. Specialmente in Sicilia, dove ci sono alcuni tipi di arancia sono invidiate da tutto il mondo, è diventata un’eccellenza italiana.

Inoltre, questo agrume si sposa bene anche con le ricette dolci, basta grattugiare la sua buccia all’interno di una crema o di un impasto e subito questa viene aromatizzata grazie agli olii essenziali presenti su di essa.

Spesso viene anche caramellata e candita e introdotta all’interno di alcuni dolci, basti pensare al panettone, che ha dentro di se i tanto odiati canditi che rimuoviamo di solito, e sono quasi tutti d’arancia.

Inoltre, una bella spremuta di arancia, non solo aiuta a rafforzare le nostre difese immunitarie per via della presenza di Vitamina C, ma è anche utile per dissetarsi nelle stagioni più calde, se consumata con un po’ di ghiaccio.

Ma dell’arancia non va scartato niente, se la polpa è utile per tutto ciò che abbiamo elencato, la buccia può essere un alleato come decorazioni, specie natalizie o per profumare l’ambiente posizionandola sui termosifoni o a pezzettini all’interno del deumidificatore.

Il metodo della foglia nel forno

Ma anche le foglie di questo agrume sono utilissime e risolvono in pochissimo tempo un problema molto importante e in questo modo diremo addio a tantissimi prodotti che acquistiamo nei negozi di igiene.

Infatti, spesso, abbiamo il forno sporco e che emana un cattivo odore e non sappiamo come fare per eliminare tutta la puzza di bruciato o di vecchie pietanze che abbiamo cucinato all’interno.

Per eliminare questo problema, basta prendere una carta da forno e spianarla su di una teglia, dove metteremo delle foglie di arancia e le faremo essiccare azionando il forno a 180° per circa 15/20 minuti.

In questo modo, gli olii essenziali verranno rilasciati e tenderanno a rendere più facile la pulizia del forno e rilasceranno un tipico odore agrumato che non solo leverà l’olezzo dal forno ma potrà espandersi in tutta la casa.

Infatti, tenendo lo sportello del forno aperto dopo l’essicazione, il fumo si sprigionerà e si diffonderà in tutta la casa e avremo l’odore di arancia per tutta la nostra abitazione che perdurerà per molte ore e anche per alcuni giorni.

Non vi resta che utilizzare questo metodo, per avere una casa e un forno profumatissimo senza ricorrere a rimedi industriali.