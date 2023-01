Sanremo, sapete quanti soldi guadagna Amadeus quest’anno? Rivelato il cachet

L’Italia intera, in questo periodo, è in trepidante attesa per l’inizio della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. La kermesse si svolgerà, come ogni anno, dal 7 all’11 febbraio, presso il teatro Ariston della ridente cittadina ligure. Ecco, a tal proposito, il cachet che percepirà Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione.

Che cos’è la musica per noi esseri umani? Soffermiamoci un momento a pensare. La musica, in un certo senso, può essere considerata come il motore della vita. Ci sono canzoni le cui parole ci rispecchiano, e ci riecheggiano nella mente per anni e anni. Esistono brani, invece, la cui sola melodia è in grado di suscitare in noi sentimenti ed emozioni che neanche riusciamo a spiegare.

La musica è sempre presente, specie in alcuni dei momenti più importanti della nostra vita. Serate estive in compagnia degli amici; appuntamenti romantici; viaggi… tutto viene scandito da quelle sette note che, rimescolate tra loro, accompagnano i nostri ricordi più belli. Ed è proprio tutto questo e tanto altro ancora che motiva la curiosità, la gioia e la l’allegria che noi tutti proviamo in occasione del Festival di Sanremo.

Tutto è oramai quasi pronto per l’inizio della gara la quale, per il quarto anno consecutivo, vedrà come padrone di casa l’amatissimo Amadeus. L’estrema competenza del conduttore ha fatto sì che le edizioni della kermesse da lui condotte raggiungessero picchi di share molto alti. Ma si sa, la professionalità si paga! Siete curiosi di sapere quanto guadagnerà Amadeus per la conduzione di Sanremo 2023? Ecco, a tale riguardo, tutto quello che c’è da sapere.

Le cifre del “Festival di Sanremo”

Tra meno di un mese, dunque, dal 7 all’11 febbraio, Amadeus tornerà in diretta dal celebre teatro Ariston per presentare la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. In occasione di tale manifestazioni ci si sofferma a disquisire, ovviamente, di tutto ciò che a essa riguarda: gli abiti; le canzoni; gli artisti; gli ospiti… ma c’è una cosa che, da sempre, accomuna tutti gli italiani, ovvero, venire a conoscenza della cifra del cachet percepito dal conduttore al termine delle cinque serate.

Prima di scoprire quanti soldi guadagnerà Amadeus per condurre Sanremo 2023, però, c’è da dire che, negli anni, il compenso destinato al padrone di casa ha subito delle notevoli variazioni.

Stando ad alcune indiscrezioni circolanti sul Internet, infatti, sembra che i conduttori di Sanremo che hanno percepito di più sono Giorgio Panariello e Paolo Bonolis i quali hanno condotto il Festival rispettivamente nel 2006 e nel 2009. Pare, infatti, che entrambi abbiano ricevuto circa un milione di euro. Gianni Morandi, invece, si dice abbia guadagnato circa ottocentomila euro; settecentomila per Claudio Baglioni – per l’edizione del 2019 – e seicentomila per Fabio Fazio.

Per ragioni inerenti alla privacy, la Rai non ha mai fornito alcuna indicazione ufficiale circa i compensi destinati ai conduttori del Festival di Sanremo; quanto appena riportato, dunque, è frutto di rumors e indiscrezioni provenienti dal Web.

Il cachet di Amadeus per “Sanremo 2023”

Dopo una panoramica generale sulle cifre che si dice abbiano guadagnato, negli anni passati, i conduttori delle varie edizioni del Festival, scopriamo insieme quale potrebbe essere il cachet destinato ad Amadeus per Sanremo 2023.

Stando sempre a ciò che rivelano recenti indiscrezioni, il guadagno di Amadeus per quest’anno potrebbe aggirarsi intorno ai cinquecentomila/seicentomila euro.