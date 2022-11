Clicca 12345 sulla tastiera del telefonino: il codice segreto che facilita la vita

By

Ecco perché dovreste digitare 12345 sulla tastiera del vostro telefonico, si tratta di un codice segreto che vi semplifica la vita.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire le varie combinazioni di tasti che vi permetteranno di scoprire delle funzioni aggiuntive del vostro telefonino.

Digita queste cifre sulla tastiera e guarda che succede

Se state leggendo quest’articolo è perché volete scoprire tutte le funzioni nascoste della tastiera del vostro telefonino. Ed ecco che oggi siamo qui per svelarvele in anteprima.

Vi anticipiamo che i codici che vi forniremo sono perfetti per essere utilizzati, in particolare, su iPhone perché rispondono particolarmente bene alla tecnologia iOS.

Eccone alcuni di seguito:

*#*#7262626#*#* : con questa combinazione di tasti potrete ricevere alcune informazioni aggiuntive riguardanti la rete del vostro telefonino;

: con questa combinazione di tasti potrete ricevere alcune informazioni aggiuntive riguardanti la rete del vostro telefonino; *#0*# : con questo codice potrete attivare un menù che vi fornirà informazioni varie e vi permetterà di eseguire test;

: con questo codice potrete attivare un menù che vi fornirà informazioni varie e vi permetterà di eseguire test; *#06# : quest’altro codice vi mostrerà il numero IMEI (International Mobile Equipment Identity);

: quest’altro codice vi mostrerà il numero IMEI (International Mobile Equipment Identity); *#*#4636#*#* : e poi ancora quest’ulteriore codice è perfetto per coloro che desiderano conoscere le informazioni di rete e di Wi-Fi sul proprio telefono;

: e poi ancora quest’ulteriore codice è perfetto per coloro che desiderano conoscere le informazioni di rete e di Wi-Fi sul proprio telefono; *#0228# : quindi c’è quest’altro codice che vi aiuta a capire qual è lo stato di batteria del vostro telefonino;

*#*#34971539#*#* : poi vi forniamo questo che addirittura vi informa sullo stato della fotocamera del vostro dispositivo;

: poi vi forniamo questo che addirittura vi informa sullo stato della fotocamera del vostro dispositivo; *#*#8255 #*#* : si tratta di un codice relativo al servizio GTalk;

: si tratta di un codice relativo al servizio GTalk; *2767*3855# o *#*#7780#*#* : si tratta di due codici che sono in grado di resettare completamente il vostro cellulare;

o : si tratta di due codici che sono in grado di resettare completamente il vostro cellulare; *2767*2878# : e infine questo che vi permette di ripristinare il telefonino, senza però perdere i vostri dati in memoria.

Esiste però un altro codice richiestissimo dagli utenti di iPhone, che permette di accedere a delle funzionalità inedite. Proseguite con la lettura dell’articolo per scoprire qual è e come usarlo.

Ecco perché cliccare 12345 sul telefonino

Non tutti lo sanno, ma esiste una combinazione di tasti sconosciuta ai più, che permette di inserire un codice segreto nel vostro telefonino. Se non inseriste questi numeri, non potreste accedere a questa funzionalità che solitamente è nascosta nella modalità tradizionale.

Innanzitutto, vi diciamo che prima di introdurre qualsiasi numero dovreste usare anche i simboli dell’asterisco * e del cancelletto #. Questa funzionalità è pensata soprattutto per i possessori di iPhone, visto che è una combinazione di tasti perfetta per la tecnologia iOS.

Il codice di cui vi parlavamo all’inizio non è altro che il *3001#12345#*. Si tratta di un codice che attiva la funzionalità “modalità test sul campo”, che consente di viaggiare su un menù di informazioni, solitamente nascosto.

Il menù in questione è in grado di fornirvi tutte le informazioni relative alla vostra rete internet mobile. In questo modo potrete cambiare tutta una serie di impostazioni e inoltre verificare le prestazioni del vostro device.

Questa combinazione è molto utile per chi ha da poco acquistato il proprio telefonico e vuole conoscerlo in tutti i dettagli e anche per coloro che vogliono verificare la potenza della propria connessione.

E voi conoscevate questa modalità sconosciuta dalla maggior parte degli utenti, possessori di iPhone? Fatecelo sapere!