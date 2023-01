Foglie d’alloro immerse in un barattolo di olio: benefici innumerevoli e immediati

Foglie di alloro, immergile in un barattolo pieno di olio e scopri i benefici innumerevoli e immediati. Non ci crederai mai, non tornerai più indietro.

Ti diamo una dritta che cambierà sicuramente la tua vita. Ecco quali benefici può apportare l’immersione di foglie di alloro in un barattolo di olio. Rimarrai senza parole.

Foglie di alloro, tutti i benefici che non ti aspetti

La natura è in grado di offrire tanti rimedi naturali per stare bene e curare in modo semplice il nostro organismo. A volte sottovalutiamo il potere di madre natura che con i suoi frutti e le sue erbe o piante è capace di risolvere tanti problemi. Prendi in considerazione, per esempio le foglie di alloro.

Sai che hanno delle proprietà straordinarie? Sicuramente buona parte di esse non le conoscevi. L’alloro non viene utilizzato soltanto per condire le pietanze ma è un rimedio medicale naturale e antichissimo, davvero straordinario.

Ricco di acido citrico, tannini, flavonoidi, steroidi e oli essenziali, appartiene alla famiglia delle Lauraceae. Esistono ben 25.000 specie in tutto il mondo. Anche se il suo utilizzo per lo più avviene in cucina, per esempio per insaporire zuppe o stufati o per condire il pesce e i legumi, in realtà la pianta di alloro ha altre proprietà benefiche.

Lo sapevi che le foglie di alloro sono in grado di ridurre l’ansia? Studi scientifici hanno dimostrato che bruciando le foglie di alloro, il composto chimico che ne viene fuori è in grado di avere un effetto calmante sul cervello.

Ma non è tutto. Le foglie di alloro sono anche degli antinfiammatori naturali in grado di sfiammare le articolazioni e hanno anche un’azione vasocostrittrice quindi regolano la circolazione sanguigna e rilassano gli impulsi nervosi.

Tra l’altro, se sei in grado di realizzare una tisana con le foglie di alloro, ti assicuriamo che la tua emicrania o il tuo mal di testa ti passeranno in pochi secondi. Che cosa succede però se mettiamo le foglie d’alloro in un barattolo d’olio? Rimarrai senza parole per il risultato finale.

Olio e alloro: benefici immediati per l’organismo

Abbiamo detto poc’anzi che numerosi sono i benefici che possono apportare le foglie di alloro al nostro organismo. Sempre più persone stanno provando a realizzare questo esperimento: mettere le foglioline di alloro in un barattolo pieno di olio. Per quale ragione?

Che cosa succede? Te lo diciamo noi. Questo esperimento si rivelerà davvero efficace per la cura dei dolori articolari. In quale modo? Lo abbiamo detto anche qualche riga più sopra: le foglie di alloro sono degli antinfiammatori naturali in grado di ridurre l’infiammazione e sfiammare soprattutto le articolazioni.

Le foglie di alloro le puoi consumare anche essiccate. Esse aiutano a pulire i nostri bronchi e polmoni purificandoli e agendo su eventuali infiammazioni di stomaco e intestino. Inoltre, le foglie di alloro eliminano anche le infezioni della cavità orale e purificano l’alito oltre che a pulire i denti.

Non esistono effetti collaterali salvo che nel caso di gravidanza o nella fase dell’allattamento perché potrebbe verificarsi la liquefazione del sangue. Passiamo ora a realizzare la ricetta per curare vene varicose e dolori articolari.

Avrai bisogno di un barattolino di olio extravergine e di venti foglie di alloro. Sistema queste ultime in un piattino, prendi un macina spezie o un mixer e inizia a frullarle. Vedrai che si verrà a creare una polverina verde.

Trasferisci ora questo macinato in un barattolo di vetro e versaci sopra 100 ml di olio puro. Mescola bene. Versa a questo punto un bicchiere di acqua fredda in una piccola pentola e metti il tuo barattolo all’interno della pentola e copri con il coperchio.

Accendi il fuoco e porta il contenuto ad ebollizione facendo attenzione però che l’olio non arrivi a bollire. Trascorsi trenta minuti, spegniamo il fuoco e togliamo il nostro barattolo dalla pentola.

Facciamo raffreddare il nostro olio e iniziamo ad utilizzarlo dopo averlo filtrato con un colino in un altro barattolo di vetro. Prendi a questo punto un dischetto di cotone (che intingerai nella soluzione creata) e passalo sulle zone dolenti o dove hai vene varicose.

Vedrai che già dopo 10 minuti i dolori articolari saranno quasi completamente scomparsi e le vene varicose pulsanti torneranno a non darti più fastidio. Visto con che semplicità puoi curare i dolori e le infiammazioni?