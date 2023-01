Beato chi possiede questa pianta in casa: è fortunatissimo senza neanche saperlo

Se anche tu hai questa pianta in casa sappi che sei davvero molto fortunato. Beato chi la possiede: le proprietà di questo gioiellino verde sono davvero straordinarie.

Guardala con attenzione: questa pianta ti è familiare? Se ce l’hai anche tu in casa, sei davvero fortunato. Ecco perché potrebbe addirittura salvarti la vita.

Piante, il cuore Green della casa

Piante, che passione! Questi meravigliosi piccoli polmoni del mondo, da un po’ di tempo sono parte integrante sempre più delle case degli italiani e non solo. Tantissime le persone che scelgono di abbellire le proprie abitazioni con gioiellini verdi che danno un tocco di colore e stile ai propri ambienti.

Prendersi cura di una pianta non è sicuramente semplice: bisogna prestare ad essa attenzione, studiare attentamente la sua natura e capire di che cosa ha bisogno per stare bene.

Diciamo anche che, se non sei un esperto pollice verde, potrebbe capitare che il tuo gioiellino finisca per appassire o per non cacciare fiori. Non demordere, con un po’ di esperienza e la lettura di qualche libro potrai diventare anche tu un piccolo esperto di piante.

Quanto sono straordinarie questi gioielli? Sicuramente i benefici che una pianta può dare sono tantissimi. Per esempio, guarda attentamente l’immagine che ti abbiamo caricato poco sopra. Sai di che pianta si tratta? Se ce l’hai in casa, allora sappi che sei fortunatissimo: ha dei poteri straordinari.

Se possiedi questa pianta sei fortunatissimo: ecco perché

Se anche tu possiedi questa pianta in casa o sul tuo balcone o sul terrazzo, sappi che sei davvero fortunato. Essa ha delle proprietà a dir poco miracolose. Sai come si chiama questo gioiellino verde? Se la risposta è no, te lo diciamo noi: il suo nome è Sansevieria.

Nota anche con il nome di lingua di suocera, per via delle sue foglie lunghe, paragonate alla lingua biforcuta che spesso caratterizza le suocere, si tratta di una pianta da appartamento anche piuttosto semplice da coltivare.

Il suo nome scientifico è Sansevieria trifasciata. Proveniente dall’Africa, appartiene alla famiglia delle Liliacee. Decorativa e resistente, supporta bene sia le alte che le basse temperature: riesce a vivere addirittura anche in ambienti fino a meno 5 gradi!

Perché ti abbiamo detto poc’anzi che ha un potere straordinario? Semplice: perché è tra le poche piante d’appartamento capaci di purificare l’aria all’interno della tua abitazione. Prendersi cura di una sansevieria è piuttosto semplice.

Non spaventarti, potrebbe diventare molto alta. Le sue foglie possono raggiungere anche i 50 cm di altezza. Ci vogliamo soffermare però sulle proprietà di questo gioiellino che sono state riconosciute addirittura dalla NASA.

Che cosa fa nel dettaglio? La pianta in questione è in grado di rimuovere sostanze tossiche presenti nell’ambiente e di conseguenza nell’aria che respiriamo come xilene, benzene, formaldeide, tricloroetilene.

Esistono tante tipologie di questa pianta, alcune, secondo la tradizione, vengono donate per augurare buona fortuna ed entrate di denaro. Tra quelle più comuni ci sono la sansevieria trifasciata e quella cylindrica.

Come le riconosci? Presentano delle caratteristiche che le differenziano. La prima, per esempio, ha foglie ovali, strette e piatte che crescono soprattutto dalla radice. Di colore verde scuro e bianco, possono arrivare fino a 120 cm. Nota anche con il nome di lingua di gatto, è facile da curare.

La seconda invece è meno comune e più decorativa. Le sue foglie sono carnose, rigide e lunghe, generalmente di colore verde e scuro e di forma cilindrica (da qui il nome). Questa pianta caccia fiori di colore bianco latte con delle sfumature rosa e ha una infiorescenza a grappolo.

Come puoi vedere, insomma, se anche a te hanno regalato questa pianta o se l’hai acquistata senza sapere, hai avuto fortuna. La proprietà miracolosa che possiede è straordinaria.

Prenditi cura al meglio che puoi. Ecco per te alcuni pratici consigli per farla rimanere sempre sana e vigorosa. Innanzitutto, devi posizionarla in luoghi dove c’è molta luce in modo tale che possa crescere forte e sana.

La temperatura ideale è tra i 15 e i 20 gradi. Evita di esporla in corridoi di corrente. Per quanto riguarda invece l’irrigazione, in inverno la devi innaffiare una o due volte al mese. D’estate solo quando noti che il suo terreno è asciutto.

Non ha bisogno di potatura però è necessario che si tolgano le foglie secche per evitare che la pianta si ammali. Infine, se diventa troppo grande, è necessario poi travasarla.